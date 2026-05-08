Madre e hija fans de BTS que lloraban en el Zócalo cumplen su sueño: influencer les regala boletos

Más de 50 mils fans de BTS abarrotaron el Zócalo. REUTERS/Luis Cortes

La madre y la hija identificadas como Ceci y Sol, quienes se hicieron virales por llorar en el Zócalo de la Ciudad de México durante el saludo de la banda BTS junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, recibieron como obsequio boletos para el concierto del grupo surcoreano, cortesía de la creadora de contenido Pao Valencia.

Y es que las imágenes de Ceci y Sol —mostrando un abrazo lleno de emoción durante el evento junto a más de 50 mil ARMY asistentes— circularan en redes y atrajeran la atención de influencers.

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Pao Valencia se conmovió con la familia que vio a la banda en Palacio Nacional

Pao Valencia indicó que un mensaje enviado a través de Instagram permitió concretar el contacto: “Ya logramos contactarlas, estoy feliz, ya les informé que las vamos a llevar al concierto del sábado”, expresó la creadora de contenido, quien también compartió el consentimiento de la familia para difundir lo ocurrido.

En el mismo video difundido en redes sociales, se escucha a la madre agradecer la sorpresa en un audio: “Te acabamos de ver, muchas gracias. Mi amor, nos quieren llevar al concierto. Muchas gracias”. Sol, la hija, también reaccionó entre lágrimas. La entrega de los boletos refuerza el vínculo de la comunidad ARMY en México, que, según la influencer, demuestra ser “el fandom más chido de todo el mundo”.

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La odisea de Sheinbaum para conseguir más conciertos de BTS en México

REUTERS/Luis Cortes

El 6 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a las seguidoras mexicanas de BTS a reunirse frente a Palacio Nacional para ver a la banda surcoreana desde el balcón.

En su conferencia matutina del 7 de mayo, Sheinbaum afirmó que el encuentro no debía interpretarse como un acto político. Explicó que su única finalidad era permitir a las seguidoras ver a BTS, dado que la gira “ARIRANG” agotó las tres fechas en el Estadio GNP Seguros y no fue posible abrir más funciones.

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En su momento, la promotora del espectáculo enfrentó acusaciones de irregularidades por parte de las fanáticas que, tras agotar las entradas, solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la propia presidencia.

Ante ello, Claudia Sheinbaum envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedir más conciertos en la capital. El mandatario respondió con una gestión especial que buscó agradecer el apoyo de las mexicanas, aunque no se lograron nuevas fechas.

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