“Ya exprimimos las piedras”: Lorenzo Córdova dejó la revocación de mandato en manos de la SHCP

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que está en manos de la SHCP la realización de la revocación de mandato como lo manda la Ley EFE/Sáshenka Gutiérrez

Lorenzo Córdova respondió a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que ha quedado demostrado que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí tiene recursos suficientes para organizar la revocación de mandato.

Sin embargo, el consejero presidente aseguró en entrevista con Carlos Marín en Milenio Televisión que el Instituto ya “hizo su tarea” para tratar de conseguir recursos. “Ya exprimió las piedras y le sacó todo el agua que podía, a pesar del recorte juntamos mil 570 millones de pesos”, dijo el funcionario.

Pese a ello, aseguró que ahora dependerá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la correcta realización de la revocación de mandato, a quienes pidieron un total de mil 738 millones de pesos para cumplir con el objetivo.

En caso contrario, advirtió, realizarán el ejercicio democrático con los recursos que tengan y con la mejor calidad que hay en sus manos, pues no se les han dado las condiciones adecuadas.

“La revocación de mandato se va a hacer (...) y se va a hacer muy bien porque la va hacer el INE, a diferencia de los ejercicios que se han venido haciendo hasta ahora; tal vez no como lo manda la ley, pero eso no es responsabilidad del INE porque no se le han generado los recursos”, expuso Córdova al periodista mexicano en Milenio.

El consejero presidente del INE aseguró que de no recibir el presupuesto pedido, harán el ejercicio democrático sólo con los recursos que tengan a la mano (Foto: Twitter/INEMexico)

El amor por el dinero

En el caso del dinero que ganan los consejeros del INE, Córdova aseguró que sí tienen salarios más grandes que el del presidente de la República, López Obrador, pero solamente en este término.

Lo anterior, puesto que los consejeros y personal del INE no reciben habitación, vestuario, alimentación permanente y no tienen seguridad, lo que haría que el salario integral de Andrés Manuel López Obrador sería mucho mayor.

“Cuando la Cámara haga su trabajo, se va a evidenciar que todo esto es una burbuja en una discusión más con efectos mediáticos que de fondo”, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.

Será el día 4 de febrero cuando el INE decida si se emite o no la convocatoria, con base en el número de firmas recibidas Foto: Cuartoscuro

Avance en el conteo de apoyos para la revocación de mandato

Con un corte al 16 de enero de 2022, el INE informó que había un avance del 99.40% en el conteo de los apoyos recibidos en la app y en formato físico, con un total de dos millones 741 mil 685 apoyos en la lista nominal.

A través de su aplicación para dispositivos móviles se recibieron un millón 382 mil 31 apoyos, mismas que fueron revisadas en su totalidad. En papel, se recibieron nueve millones 721 mil 907 apoyos. Hasta el momento, están en verificación cinco millones 977 mil 207 apoyos, y pendientes de verificación restan tres millones 744 mil 700 apoyo.

De acuerdo con la gráfica publicada, hasta el momento, 21 entidades alcanzaron el 3% de las firmas requeridas en su listado nominal, sobrepasando el mínimo de 17 estados impuesto por la Ley.

Se contempla realizar la jornada de revocación de mandato el 10 de abril de 2022 (Foto: Twitter/INEMexico)

Sin embargo, el número podría sufrir variaciones al paso de los días, debido a que se trata de información preliminar. Por ejemplo, una vez concluido el conteo, se eliminarán las firmas duplicadas de un mismo ciudadano que estén en ambos formatos, entre otras cosas.

Será el día 4 de febrero cuando el INE decida si se emite o no la convocatoria, con base en el número de firmas recibidas, misma que deberá alcanzar el 3% de las personas en la lista nominal de electores a nivel federal y en 17 estados. Se contempla realizar la jornada de revocación de mandato el 10 de abril de 2022.

