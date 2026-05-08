México

Declaran culpable a mexicano por tráfico de personas migrantes de Canadá a EEUU

Edgar Sánchez Solis se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses

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Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
Su sentencia fue programada para el 10 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal federal de Estados Unidos declaró culpable a Edgar Sánchez Solis, un inmigrante mexicano de 24 años, por encabezar una red que traficaba personas desde Canadá hacia territorio estadounidense.

El caso fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza, lo que derivó en la identificación de una operación que introducía a cientos de migrantes de México, Centroamérica y Sudamérica a través de la frontera norte con fines de lucro.

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El Departamento de Justicia reporta que la investigación ha derivado en más de 455 arrestos nacionales e internacionales de líderes y facilitadores del tráfico de personas. En este caso, Sánchez Solis coordinaba la logística de traslado mientras residía ilegalmente en Kansas City, Misuri.

Así operaba el hombre

Según los documentos judiciales, la organización contrataba conductores que, tras el cruce, recogían a los migrantes para llevarlos al interior del país.

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El invitado afirmó que integrantes de la caravana padecerían viruela (Foto: Reuters)
El invitado afirmó que integrantes de la caravana padecerían viruela (Foto: Reuters)

Durante una de las operaciones, en mayo de 2023, una furgoneta utilizada por la red fue perseguida por la Patrulla Fronteriza. Las autoridades interrumpieron la persecución por seguridad pública y finalmente lograron detener el vehículo mediante un dispositivo para desinflar neumáticos.

“Sánchez se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer tráfico de personas y cinco cargos de tráfico de personas con fines comerciales y de lucro personal”, es parte del comunicado publicado en la página web del Departamento de Justicia de EEUU el 7 de mayo.

El juez federal de distrito programó la sentencia para el 10 de septiembre; enfrenta una pena mínima de cinco años y máxima de quince. La pena se determinará conforme a las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Sentencian a miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa

Mientras que el pasado 1 de mayo las autoridades de EEUU informaron sobre la condena en contra de Emmanuel Martimiano Leon Soto, un ciudadano mexicano de 42 años originario de identificado como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa.

Estas son las actividades criminales de los hermanos Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa buscados por EEUU
(Infobae México)

Dicho sujeto fue sentenciado a 336 meses (28 años) de prisión por conspiración para distribuir fentanilo, metanfetamina y clorhidrato de cocaína, más una condena concurrente de 240 meses (20) por conspiración para el lavado de dinero. La sentencia, que incluye cinco años adicionales de libertad supervisada, fue dictada por la jueza Catherine C. Eagles, jueza principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Carolina del Norte (MDNC).

Leon-Soto, también conocido bajo una decena de alias —entre ellos Manny, Jose Manuel Lopez-Castro, Pedro Beltran Zazueta y Emanuel Pena Gomez— fue imputado en noviembre de 2024 junto a otros 37 individuos por un gran jurado federal reunido en el Distrito Medio de Carolina del Norte.

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