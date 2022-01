Kenia López Rabadán reaccionó a un viejo tuit de Pedro Salmerón: “Usted es una vergüenza”

En 2020, el posible nuevo embajador de México en Panamá tuiteó contra la panista (Fotos: Facebook/Pedro Salmerón/Cuartoscuro)

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, arremetió contra un tuit de Pedro Salmerón Sanginés que publicó en 2020 en su contra, en donde el académico aseguró que no le interesaba seguir a la legisladora, pese a la insistencia de la plataforma Twitter de ponerla en la sección de sugerencias.

“El pinch* tuitter quiere a huev* que le dé ‘seguir’ a una tal Kenia López Rabadán… ¿cómo le explico que NO ME INTERESA?”, redactó el doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 19 de noviembre de 2020.

Ante este antiguo mensaje, la panista compartió el mensaje del militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para evidenciar ante la ciudadanía el comportamiento del exfuncionario. Además, aprovechó el momento para asegurarle que es “una vergüenza”.

La senadora confía en que no tenga los votos necesarios en el senado para oficializarse como el nuevo embajador mexicano en Panamá (Foto: Twitter/@kenialopezr)

En su respuesta, la blanquiazul explicó que a diferencia de Salmerón, a ella lo que le “interesa” es evitar que “un acosador” represente a México en una oficina perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un país extranjero.

Fue por lo anterior que le aseveró al ex académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que no contará con su voto durante la discusión que se lleve a cabo en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, incluso confió en el buen juicio del resto de los integrantes de la LXV Legislatura para que no voten a favor de Pedro Salmerón.

“Aquí quien aspira a ser embajador en Panamá. Lo que a mí ‘no me interesa’ es que un ACOSADOR represente a México. No tendrá mi voto y espero que no tenga el voto de la gente con ética del @senadomexicano. Que le quede claro: #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador. Es usted una vergüenza”

Pedro Salmerón fue elegido para representar a México en Panamá por la SRE y AMLO (Foto: Facebook/Pedro Salmerón)

Y es que Salmerón Sanginés volvió a aparecer en tendencias en diferentes redes sociales el pasado lunes 17, luego de que la SRE y el presidente López Obrador propusieran su nombre a consideración del Senado de la República como nuevo embajador de México en Panamá.

Sin embargo, a minutos de haber salido a la luz el comunicado de cancillería, las polémicas alrededor del historiador volvieron a hacerse evidentes, especialmente las denuncias públicas por supuestos casos de acoso contra ocho mujeres pertenecientes a la Cuarta Transformación que se habían difundido en 2020.

Mediante el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, internautas, principalmente mujeres, lanzaron una petición a la SRE para que se reconsidere la designación de Salmerón. Incluso, Cuarta Ola, organización estudiantil feminista del ITAM, lanzó un comunicado en el cual aseguraron que las denuncias de acoso en contra de Salmerón Sanginés se hicieron bajo los lineamientos de la universidad, tanto así que se inició una investigación en su contra que devino en su renuncia de la institución.

“Tanto las denuncias como la investigación han sido reconocidas en varias ocasiones por directivos del ITAM”

Cuarta Ola mandó comunicado a la SRE (Foto: Twitter/@CuartaOla)

Ante tal polémica, el exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones en México (INERHM) utilizó sus redes sociales para defenderse y aseguró que está viviendo un linchamiento digital, por lo cual no hablará más del tema hasta que haya una denuncia formal ante las “autoridades competentes”.

Asimismo, para respaldar su defensa, el exacadémico refirió que en las evaluaciones “obligatorias y anónimas” que realizaron sus alumnos, mientras impartió clases en dicho lugar educativo del 2005 al 2018, siempre existieron comentarios favorables hacia su persona y no existió alusión alguna a un acto de acoso.

“Sobre ‘acoso’: en el ITAM los alumnos evalúan a los profesores al final del curso. La evaluación es obligatoria y anónima. Al final del formulario hay una página en blanco donde escriben libremente sus observaciones, pues bien: no hay en ellas, en ninguna de ellas, ni la más mínima alusión a ningún acto ya no de acoso: ni siquiera, remotamente equívoco”, refirió.

SEGUIR LEYENDO: