Tecate Emblema 2026: así estarán distribuidos los artistas por escenarios, horarios y guía para ver a la mayoría

La nueva edición del festival llega con una potente apuesta por el talento nacional, reuniendo a figuras como Gloria Trevi y Kenia Os junto a artistas internacionales en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Especial)

El festival Tecate Emblema 2026 define los horarios y escenarios para los días sábado 16 y domingo 17 de mayo, permitiendo planear la ruta para ver a la mayor cantidad de artistas.

Con tres escenarios simultáneos y una programación que abarca desde las 15:30 hasta las 2:00 horas, la edición de este año mantiene la dinámica de cruces entre géneros, trayendo tanto nombres internacionales como figuras nacionales.

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Sábado 16 de mayo: variedad de géneros y presentaciones nocturnas

El sábado, el Tecate Main Stage abre con Juan Duque a las 15:40 y cierra con los Jonas Brothers de 00:00 a 1:30. El Park Stage arranca con Anasof a las 15:30 y termina con Lost Frequencies de 00:40 a 2:00. En el Dream Stage, Joaquina inicia a las 16:00 y Flamingo Tutú cierra a las 00:45.

Destacan en la jornada Louis Tomlinson en el Main Stage de 21:50 a 23:20 y LP en el Park Stage de 23:00 a 00:00. Ru Paul se presenta en el Dream Stage de 21:50 a 23:00, empalmando con Mika en el Park Stage de 21:05 a 22:05 y Cazzu en el Main Stage de 20:00 a 21:20.

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(RS)

El público podrá alternar entre el Park Stage y el Dream Stage durante la noche para ver a Hercules & Love Affair y Mika, así como LP y Lost Frequencies, quienes cierran la jornada. Para quienes buscan abarcar la mayor cantidad de actos, la sugerencia es iniciar con Juan Duque, pasar a Joaquina, continuar con Christian Chávez, Ivana y Orville Peck, y después elegir entre Cazzu y Jot Dog. El cierre puede incluir a los Jonas Brothers, LP o Lost Frequencies.

Domingo 17 de mayo: escenarios y horarios para planear el día

El domingo, el Tecate Main Stage inicia actividades a las 15:40 con Juliana y cierra con Paris Hilton a las 00:30. El Park Stage empieza con Manú a las 15:30 y concluye con Bautista a las 00:40, mientras que el Dream Stage arranca con Alan Navarro a las 16:00 y finaliza con Rafa Pabón a las 00:00.

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Entre los actos más llamativos, Kenia Os se presenta en el Main Stage de 22:10 a 23:52. Gloria Trevi toma el mismo escenario de 20:00 a 21:20. Zara Larsson actúa en el Park Stage de 20:50 a 21:50, superponiéndose parcialmente con Pedro Sampaio en el Dream Stage de 20:10 a 21:10.

Para quienes buscan un recorrido que cubra la mayoría de los shows principales, la recomendación es iniciar en el Main Stage con Juliana, pasar al Dream Stage para Alan Navarro, volver al Main Stage para Sech, luego Ha*Ash, y después dividir la atención entre Gloria Trevi y Pedro Sampaio. El cierre puede incluir a Kenia Os, NSGK en el Park Stage o Gottmik y Rafa Pabón en el Dream Stage.

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Guía para evitar empalmes y aprovechar horarios

La distribución por escenarios exige priorizar artistas en los horarios nocturnos, ya que los headliners suelen coincidir. Por ejemplo, el domingo, Kenia Os comparte franja con NSGK y el final de Zara Larsson, mientras que Paris Hilton en el Main Stage empalma con Bautista y el cierre de Rafa Pabón. El sábado, Jonas Brothers tocan al mismo tiempo que Lost Frequencies y Flamingo Tutú.

Para quienes quieren ver a la mayor cantidad de artistas, se recomienda revisar los horarios con anticipación y definir los actos imprescindibles. Los cambios de escenario toman entre cinco y diez minutos, por lo que es posible ver presentaciones completas si se eligen actos en horarios escalonados o con solapamientos mínimos.

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Domingo 17 de mayo: escenarios y horarios para planear el día (RS)

Artistas internacionales y nacionales en la edición 2026

Entre los nombres internacionales sobresalen Louis Tomlinson, Jonas Brothers, LP y Paris Hilton. Los artistas nacionales incluyen a Kenia Os, Gloria Trevi, Christian Chávez y Sech. El cartel integra diversidad de géneros, con propuestas que van del pop y el rock al reggaetón y la música electrónica.

La edición 2026 de Tecate Emblema suma más de 30 artistas distribuidos en dos días, con actuaciones simultáneas en tres escenarios. El festival mantiene la tradición de ofrecer un panorama variado para públicos amplios, consolidándose como uno de los eventos musicales más relevantes del año en el país.

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