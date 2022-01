Quién es Pedro Salmerón y por qué criticaron su elección como embajador en Panamá

Pedro Salmerón fue elegido para representar a México en Panamá por la SRE (Foto: Facebook/Pedro Salmerón)

Pedro Salmerón Sanginés volvió a aparecer en tendencias en diferentes redes sociales este lunes 17 de enero, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propusieran su nombre a consideración del Senado de la República como nuevo embajador de México en Panamá.

Sin embargo, a minutos de haber salido a la luz el comunicado de cancillería, las polémicas alrededor del doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volvieron a hacerse evidentes, especialmente las denuncias públicas por supuestos casos de acoso contra ocho mujeres pertenecientes a la Cuarta Transformación.

Mediante el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, internautas, principalmente mujeres, lanzaron una petición a la SRE para que se reconsidere la designación de Salmerón Sanginés; además, recordaron el relato que compartió Estefanía Veloz en 2020 donde dio cuenta de su experiencia con el exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones en México (INEHRM).

Estefanía Veloz dio a conocer en 2020 un posible caso de acoso que sufrió por parte de Pedro Salmerón en 2017 (Foto: Instagram/@estefaniavloz)

El 11 de septiembre de 2020, la conductora del programa De Buena Fe compartió que ella junto con siete mujeres militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpusieron una queja por acoso al interior del partido político en contra de Salmerón.

De acuerdo al relato que Veloz, que emitió en su cuenta de Twitter, el académico tuvo un modus operandi muy similar con todas las víctimas, pues durante sus visitas a diferentes estados de la república en la precampaña del ahora mandatario mexicano “acosaba e insultaba (públicamente) a quienes lo rechazaban”.

Agregó que no fue la primera vez que esto ocurría pues, dijo, al interior de Morena conocían cómo es que se comportaba Pedro Salmerón; sin embargo, expresó que presuntamente estaba protegido por sus “amigos importantes”, los cuales evitaban que enfrentara las acciones provenientes de sus actos.

“Les cuento que en 2017 nos juntamos 8 compañeras del partido -Morena- para ponerle una queja a Pedro Salmerón por acosador. Resulta que en todos los estados que visitó durante -la- campaña acosaba e insultaba (públicamente) a quienes lo rechazaban. El partido sabe quién es Pedro, pero tiene amigos muy importantes, estos de la vieja guardia de izquierda, los que toman decisiones”

Pedro Salmerón tiene denuncias en su contra por acoso al interior de Morena (Foto: Facebook/Pedro Salmerón)

No obstante, el caso al interior de Morena no es el único que persigue al historiador, pues también fue denunciado por acoso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Fue en 2019 cuando a través del movimiento Me Too, alumnas de dicha institución universitaria acusaron al académico de no ser profesional y rozar en el hostigamiento en su trato con mujeres, lo cual provocó que renunciara a su cargo.

Ante tales recuerdos, muchas personas mostraron su desaprobación por la designación en redes sociales, escenarios donde se pudieron leer comentarios como los siguientes: “No vengan a decir aquí que las denuncias les arruinan la vida a los hombres cuando el acosador de Pedro Salmerón acaba de ser nombrado como embajador de Panamá”, “Pedro Salmerón Sanguinés es un acosador, victimario”, “Ninguna ‘política exterior feminista’ nombraría como embajador a un acosador”.

Sin embargo, como en aquellas ocasiones, este lunes 17 también el exfuncionario utilizó su cuenta de Twitter para defenderse y aseguró en diferentes mensajes donde fue mencionado que los señalamientos solo son “calumnias” en su contra.

“Nadie me acusó. Y la calidad moral de Veloz sí es conocida. (Esos tuit son del momento en que dejamos en evidencia lo que significaba la ‘corriente’ de Gibran, nosotros sí con documentos). Punto”, redactó.

Pedro Salmerón se defendió en Twitter de los señalamientos (Foto: Twitter/@HistoriaPedro)

Aunque los escándalos por acoso no son los únicos que han estallado en contra del historiador, pues en 2019 el posdoctor por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) renunció al INEHRM después de haber expresado que los integrantes de la Liga Comunista 23 fueron unos “valientes jóvenes” al asesinar al empresario Eugenio Garza Sada.

Dicho lo anterior y al presentar su renuncia, el presidente López Obrador señaló que Pedro Salmerón “vale más como investigador que como funcionario”; sin embargo, continuó en las polémicas, puesto que fue señalado por Enrique Márquez de haber una iniciado “campaña sucia” contra Brenda Lozano, actual agregada cultura de México en España.

Finalmente, otro de sus escándalos se dio en Morena cuando solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la expulsión de cuatro diputados de la bancada en San Lázaro, luego de que éstos lo votaran como persona non grata.

“Acabo de remitir formalmente esta demanda a la CHJ_Morena y al Dr. Héctor Díaz-Polanco sobre ‘personas non gratas’”

SEGUIR LEYENDO: