Quitaron brazalete de seguridad a Emilio Lozoya en el reclusorio

Emilio Lozoya fue quien pagó por el dispositivo impuesto por las autoridades EFE/José Méndez

El Poder Judicial de la Federación informó a través de un comunicado que este viernes 12 de noviembre del 2020 se llevaría a cabo el procedimiento para retirar el brazalete electrónico que informaba a la Fiscalía General de la República (FGR) de la ubicación de Emilio Lozoya.

Empleados de la empresa Joisan, encargada del dispositivo y especialista en telecomunicaciones, retiraron el brazalete alrededor de las 17 horas en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que no se daría acceso al público o a la prensa a la diligencia administrativa, pues no se contó con la presencia de un juez de control, por lo que no se trataría de una audiencia.

“No se trata de una audiencia formal, sino de una diligencia para materializar el retiro del dispositivo electrónico conforme lo ordenado por el juez de control, a partir de la modificación que realizó de las medidas cautelares”, se pudo leer en el comunicado del Poder Judicial.

“No obstante lo anterior, de manera obligatoria deberá comparecer ante este recinto judicial el representante legal de la empresa Joisan S.A. de C.V., así como el personal técnico que realizará el retiro del dispositivo electrónico brazalete”, manifestaron.

Lozoya fue detenido por un alto riesgo de fuga después de evidencias presentadas por la FGR ANTHONY HARVEY

Asimismo, se dio a conocer que Emilio Lozoya ha pagado los costos por el uso y servicio del dispositivo electrónico, a pesar de que las autoridades le impusieron el brazalete como una medida obligatoria para otorgarle la medida cautelar de libertad provisional.

El dispositivo que ronda los 70 y 80 mil pesos estaba conectado a una línea telefónica fija y activa en todo momento al interior del domicilio de Lozoya, pues a través de ella se realizaba el monitoreo por parte de la FGR.

Emilio Lozoya quedó recluido en el Reclusorio Norte después de que un juez recibió pruebas por parte de la FGR, donde se evidenció la existencia de una red familiar conformada por Emilio Lozoya Thalman, su padre, y Marielle Helene Eckes, esposa del acusado, quienes podría ayudar al acusado a escapar, además de la existencia una cuenta con dos millones de euros en Lichtenstein, país colindante con Alemania, en donde su madre fue detenida el año pasado.

La defensa de Lozoya presentó una iniciativa para reparar el daño causado en su paso por Pemex, pues ofreció el pago de 5 millones de dólares por parte del ex funcionario, acuerdo que fue rechazado por las autoridades según Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

“No hay ningún convenio, como asegura él con la presidencia de la República, porque no es parte del litigio y son dos denuncias presentadas”, afirmó el funcionario en una conferencia de prensa.

El ex director de Pemex ofreció 5 MDD para reparar el daño a la paraestatal EFE/Alex Cruz

Asimismo, dijo que hay dos procedimientos en contra de Lozoya, el primero es por el caso Odebrecht y el segundo por la compra de Agronitrogenados por parte de Pemex durante su administración.

“Ahora hay otra denuncia que es la del caso Agronitrogenados y tenemos entendido, porque así ha trascendido que ha hecho la petición de la reparación del daño, pero no puede haber reparación del daño si la parte Petróleos Mexicanos no está conforme con el monto que se ofrece”, sentenció.

Durante la conferencia matutina, AMLO afirmó que la cifra presentada por Lozoya no es suficiente para reparar el daño, pues es sólo una fracción del dinero requerido:

“¿5 millones de dólares? No, no, no, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fueron de los negocios que hicieron entre todos. Pacto por México, Pacto contra México”, afirmó.

