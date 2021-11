Carlos Treviño, exdirector de Pemex, denunciará a Emilio Lozoya y a la FGR

(Foto: Cuartoscuro)

Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2017 a 2018, negó haber recibido 4 millones de pesos como parte del pago de una supuesta “promesa” para el suministro de etano de Pemex Exploración y Producción (PEP) a la compañía brasileña Braskem, filial de Odebrecht.

A través de su abogado Óscar Zamudio, el exfuncionario comentó a El Universal que la denuncia no tiene ni pies ni cabeza, por lo que denunciará a Emilio Lozoya Austin, y a los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) por falsedad de declaraciones y porque la autoridad las considera creíbles.

Y es que en la denuncia de Lozoya Austin en contra de Treviño Medina señala que en febrero de 2008 Pemex Exploración y Producción entregó a diversas empresas las bases de una subasta con el fin de determinar la participación, tanto de bancos como instituciones públicas, para financiar el proyecto Etileno XXI.

El procedimiento duró dos años que culminó con el contrato de suministro de etano, no sólo a Braskem, sino también a Idesa.

30-10-2014 Emilio Lozoya Austin, antiguo director de PEMEX. La Justicia mexicana ha ordenado este viernes la detención del antiguo director ejecutivo de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño después de que no compareciera ante las autoridades el pasado 7 de septiembre por un delito de asociación para delinquir y otro de blanqueo de capitales. POLITICA CENTROAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL ANTHONY HARVEY

Pero la imputación de Lozoya señala que Treviño Medina realizó “algo” (la denuncia no dice qué), por lo que, presuntamente, recibió 4 millones de pesos en septiembre de 2014, “en cumplimiento de una promesa que aparentemente le hicieron en 2008″.

“Por instrucciones de (Luis) Videgaray (en ese entonces secretario de Hacienda), el 17 y 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina”, señaló Emilio Lozoya.

El abogado dijo que ya iniciaron la estrategia legal, la cual se centra en denunciar a Lozoya Austin, “vamos a ampliar la denuncia para presentar pruebas de cargo y demostrar que Lozoya miente”.

La defensa legal aseguró que los cargos se desmoronan fácilmente, ya que de entrada, Pemex Gas y Petroquímica Básica firmaron el contrato de suministro, pero “Treviño Medina jamás trabajó ahí”.

(Foto: Pemex)

“Sabemos que muchas personas están en la carpeta de investigación, actores políticos, etc., hay muchas pruebas y se las vamos a ordenar a las autoridades para que no puedan decir que no las ven”, destacó el litigante.

“(Lozoya Austin) está preso porque no probó nada de las imputaciones y eso genera contradicciones; no puede haber persecución penal en contra de las personas que denunció, porque no probó nada, y por eso está preso”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si Treviño Medina sigue en el país, el abogado precisó que está en Estados Unidos, “porque sabemos del modus operandi de la Fiscalía, que consiste en detener a los supuestos imputados al momento de presentarse a declarar”, aseguró.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Pemex se ve en su sede en la Ciudad de México, México 20 de abril de 2020. REUTERS/Edgard Garrido

Cabe recordar que este viernes 5 de noviembre, un juez federal ordenó la captura de Carlos Treviño Medina por no comparecer en la audiencia en la que sería imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, en el caso de la planta de Etileno XXI.

El 7 de septiembre, día de la diligencia, Treviño Medina se limitó a enviar un escrito en el que justificaba su inasistencia, argumentando que no había condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garantizaran un juicio justo.

Emilio Lozoya se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde el pasado miércoles 3 de noviembre, debido a que durante casi año y medio desde que llegó al país extraditado desde España (en donde fue detenido), no proporcionó ninguna prueba real de sus acusaciones en contra de 70 personas a quienes señaló de haber participado en diversos actos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lozoya Austin está acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

