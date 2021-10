De Carlos Salinas a Pedro Sola: qué famosos estudiaron en la UNAM

Los economistas Pedro Sola y Salinas egresaron de las aulas de la Facultad de Economía de la UNAM.(Fotos: Bloomberg /Cuartoscuro)

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conocida como la máxima casa de estudios del país, han estudiado grandes personalidades de diferentes ámbitos sociales.

Desde famosos dedicados a la farándula como Verónica Castro, científicos, futbolistas hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador han cursado sus estudios universitarios en las aulas de la UNAM.

Pedro Sola Ruiz

El conductor de espectáculos, que por ser parte del programa Ventaneando se volvió famoso en México, además de que en redes sociales también se ha vuelto viral por su sentido del humor, fue estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM.

Pedro Sola en uno de sus videos de YouTube expresó que desde los 16 años quería estudiar Literatura dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, porque uno de sus sueños fue ser actor, sin embargo, su padre no lo dejó y por esa razón se graduó como economista.

El actual Youtuber recordó que “fui economista, no sé por qué y me mantuve con ese trabajo por 27 años de mi vida. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”.

El famoso conductor Pedro Sola desde su adolescencia tuvo el sueño de dedicarse a la actuación. (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Carlos Salinas de Gortari

Nació en el seno de una familia política y académica por excelencia. Su madre, Margarita de Gortari Carvajal, fue profesora toda su vida y le inculcó la importancia del estudio para el desarrollo profesional. Por su parte, su padre Raúl Salinas Lozano fue un importante político, senador y ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio y cercano al ex presidente Adolfo López Mateos dentro de su sexenio, de hecho, fue uno de los nombres más fuertes para sustituirlo en la presidencia, pero se terminaron decantando desde la cúpula del poder por Gustavo Díaz Ordaz.

Desde ahí, los hermanos Gortari le prometieron a su papá que alguno de ellos iba a llegar a ser presidente de la República, para ello, Carlos, el hermano menor, siguiendo el consejo de su madre, destacó en la Preparatoria número 1 de la UNAM, para posteriormente pasar a la ya famosa Facultad de Economía de la Nacional Autónoma de México. Ahí Salinas de Gortari estudió en los pasillos de la licenciatura de 1966 a 1969, para un año más tarde irse a una de las universidades más importante del mundo: el Colegio de Harvard en Massachusetts, Estados Unidos, a estudiar varias maestrías.

La UNAM ha sido el alma máter de muchos famosos quienes la destacan por dejarles aprendizajes en diferentes temas. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO. COM)

Verónica Castro

Estudió la carrera universitaria de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en 1979 se tituló en conjunto con María Esther Valdés González con la tesis “Organismos Internacionales de Televisión”. Terminó sus estudios mientras estaba embarazada, hasta los ocho meses de gestación acudió a las aulas.

La conductora fue protagonista del programa Los ricos también lloran y de Rosa Salvaje y es conocida como la reina de las telenovelas, durante su trayectoria en los medios entrevistó a la famosa cantante Selena Quintanilla.

"La Vero" se licenció en la carrera de Relaciones Internacionales por la UNAM en la década de los 70 (Foto: Archivo)

Andrés Manuel López Obrador

Es el primer presidente egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en los años de 1973 a 1976. Para estudiar en la Ciudad de México, tuvo que mudarse a una vecindad en Copilco con más compañeros.

En el documental de su vida explicó que “terminé la escuela de milagro porque no recibía apoyo de mi familia, que estaba atravesando por una situación económica muy difícil”.

En su libro llamado Este Soy expresó que “en la Facultad de Ciencias Políticas aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. En ese entonces me vinculé más al maestro Carlos Pellicer, quien fue mi gran inspiración”.

Andrés Manuel López Obrador durante su estancia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM. (Foto: Twitter)

Hugo Sánchez

Hugo Sánchez Márquez es una de las figuras más representativas del fútbol a nivel mundial, jugó en el Real Madrid. Sus estudios los cursó en el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria 7 Ezequiel A. Chávez, sus estudios universitarios también los cursó en la UNAM, en la Facultad de Odontología, en donde se tituló como cirujano dentista.

A través del conversatorio Semblanzas Deportivas en Facebook Deporte UNAM mencionó “los que hemos estudiado y los que hemos pasado por la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos el sello de garantía de ser gente educada con valores correctos, con convicciones, con mentalidades y con ideologías, siempre buscando la felicidad”.

Muchas personalidades egresadas de la UNAM recuerdan su estancia como una etapa con grandes aprendizajes como el caso el ex futbolista Hugo Sánchez. (Foto: Cuartoscuro)

