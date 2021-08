Cómo era la vida de Verónica Castro cuando estudiaba en la UNAM: así la recordó “El güero”

"El güero" Castro reconoce que gracias a su hermana Verónica pudo realizar su labor como productor televisivo (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Hace unos días se hizo viral en las redes sociales una antigua fotografía donde se puede ver a una joven Verónica Castro amadrinando el equipo de futbol americano Los Pumas CU FBA. La instantánea fue captada a principio de los años 70 en el Estadio Olímpico Universitario, cuando “la reina de las telenovelas” era parte de la matrícula de la histórica Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló en la carrera de Relaciones Internacionales.

Con una tesis titulada “Organismos Internacionales de Televisión”, en coautoría con su compañera María Esther Valdés González, “la Vero” se convirtió en una profesionista egresada de la máxima casa de estudios de Latinoamérica, a la par de que ya llevaba una carrera recorrida en las instalaciones de Televicentro.

Para recordar aquellos años universitarios de la primera actriz mexicana, su hermano, el productor José Alberto El güero Castro compartió con Infobae México sus memorias de cuando él era un niño pequeño y admiraba a la entrañable artista:

La actriz estudió en la histórica Universidad en la década de los 70, incluso acudió a sus clases estando embarazada (Foto: Archivo)

“Iba a ser madrina ella ahí del equipo, de los Pumas. Tengo recuerdos muy bellos de esa época porque soy el más pequeño de todos los hermanos y de repente tenía oportunidad de acompañarla. Me acuerdo que hubo tardes en que la pude acompañar a Ciudad Universitaria, me invitaba a tomar una malteada, o la acompañaba a veces a sus días de grabación, para mí son recuerdos muy bonitos”, contó el realizador detrás de éxitos de su hermana como Mala noche, ¡no!, La movida y La tocada.

El exesposo de Angélica Rivera contó que por entonces, Verónica debía dividir su tiempo entre su trabajo en los foros de televisión y los demandantes estudios universitarios, además de que en los últimos semestres la artista acudió al campus estando ya en espera de su primer hijo, el cantante Cristian Castro.

"La Vero" se licenció en la carrera de Relaciones Internacionales por la UNAM en la década de los 70 (Foto: Archivo)

“Verónica siempre ha sido una mujer muy trabajadora y muy empeñosa, hizo su carrera (en la televisión) y al mismo tiempo estudió su carrera de Ciencias Políticas y Humanidades (sic) en la universidad, y al mismo tiempo trabajaba y también fue mamá. Siempre ha sido una mujer muy dedicada, muy trabajadora, muy empeñosa, muy voluntariosa la verdad, y para mí ha sido un gran ejemplo”, expresó.

Verónica manifestó un gran interés por ser artista desde muy niña. A los 14 años ya colaboraba con "El loco" Valdés (Foto: @vrocastroficial/ Instagram)

Sobre aquellos años, el productor habló de una fotografía donde aparece con su famosa hermana en los foros de televisión: “Estoy yo con ella, estaba yo muy chiquito y ahí estaba yo parado al lado de ella y ahí estábamos en un estudio de lo que era todavía en ese entonces Televicentro, ahí está en blanco y negro, es en esas épocas justamente”.

“Ella fue la culpable de que me dedicara a la producción. Y no paro de decirle gracias. Desde pequeño la acompañaba y disfrutaba muchísimo viendo todo lo que hacía. De nuevo gracias gracias, gracias”

"El güero" Castro pudo acompañar en algunas ocasiones a su hermana a los foros de Televicentro y la Ciudad Universitaria de la UNAM (Foto: José Alberto Castro)

Temas sociales y una segunda parte: el éxito de “La desalmada”

La producción que actualmente se transmite en el horario estelar es La desalmada, que ha alcanzado casi 4 millones de tele espectadores cada noche. Al respecto de “alargarla” debido al éxito, El güero destaca que sería viable hacer mejor una segunda parte de la historia.

“No (hemos considerado extenderla) de hecho vamos a terminarla en las 80 horas pactadas desde el principio y hasta ahí vamos a estar ahorita, es muy difícil poderla alargar por el tipo de estructura que es. En dado casi si fuera fuerte el proyecto en su cierre, podríamos ver o atender quizá una segunda etapa, una segunda parte, pero tendría que tener un tiempo para prepararlo, no podríamos hacerlo inmediatamente”, aclaró.

La historia protagonizada por Livia Brito, José Ron, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos y Eduardo Santamarina toca temas sociales con los que el público puede identificarse, tal es así que tópicos como el machismo, y los abusos de poder y sexual han sido parte de la historia del melodrama de corte clásico.

José Alberto Castro se siente agradecido con el público por el éxito de "La desalmada" (Foto: Instagram@elgueromex/@desalmadatv)

“Creo que de alguna manera hay una cierta responsabilidad en cuanto a lo que podemos mostrar, la problemática del abuso sexual es algo, más que nunca, fuerte y que tenemos que tomar todos en consideración y darle el espacio y la dimensión, lo que más quisimos provocar con la historia es esa parte del empoderamiento de la mujer por luchar por sus objetivos, no rendirse, no quedarse callada, y que a través de su trabajo puede lograr muchas cosas. No queremos ser educativos, no se trata de eso pero creo que podemos ejemplificar ciertos elementos en la vida” finalizó el realizador.

