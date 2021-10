“Es Mentira”: Riva Palacio asegura que la relación de AMLO con la Casa Blanca no es tan buena como aparenta

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabeza la conferencia matutina donde participó en la Cumbre del Clima 2021. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la semana pasada al enviado especial de la Casa Blanca, John Kerry. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presume la próxima apertura de la frontera con los Estados Unidos (EE.UU.) para actividades “no esenciales”. Ante estas muestras de diplomacia, el periodista Raymundo Riva Palacio asegura son sólo apariencias.

En su columna del día de hoy, el periodista aborda el tema de la relación de AMLO con las presidencias de Donald Trump, ex presidente de los EE.UU., y el actual mandatario del país vecino, Joe Biden. Riva Palacio escribe en el marco de las revelaciones hechas recientemente por el New York Times, según las cuáles Mark T. Esper, secretario de defensa del ex mandatario republicano, sofocó las intenciones de mandar 250,000 soldados a la frontera con México.

La investigación del diario estadounidense fue publicada el pasado martes 19 de octubre. El periodista Doug Mills escribe que la única forma en que lograron disuadir al ex presidente fue argumentando que un despliegue militar tan grande podría ser interpretado como un acto de guerra en contra de México, uno de sus aliados comerciales más fuertes.

Former U.S. President Donald Trump speaks during a rally at the Iowa States Fairgrounds in Des Moines, Iowa, U.S., October 9, 2021. (REUTERS/Rachel Mummey/File Photo)

El objetivo de Donald Trump para pedir al Pentágono los 250,000 soldados era detener el flujo migratorio. Aunque dicha estrategia logró ser anulada, con la llegada de la pandemia por la COVID-19 el gobierno de los EE.UU. implementó restricciones que impidieron a las y los migrantes en la frontera pedir refugio en territorio estadounidense.

Pese a la actitud del ex presidente republicano, el presidente mexicano López Obrador, según la apreciación de Riva Palacio, actuó a modo de “saciar a Trump, y lo apoyó hasta que dejó la Presidencia”, incluso recuerda momentos en los que “el tabasqueño ha dicho que Trump se portó muy bien con México”.

El columnista advierte, por otro lado, que esas declaraciones no son representativas de la verdadera relación que hay entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Además, asegura que la situación no es diferente ahora que Joe Biden está al frente del Ejecutivo en el país vecino.

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador speaks with U.S. climate adviser John Kerry (FOTO: REUTERS)

“El presidente Joe Biden y su equipo están sacando todo y más de lo que Trump obtuvo, permitiendo a López Obrador”, asegura Riva Palacio. Mientras tanto, le permiten al presidente mexicano llevar a cabo acciones como la Reforma Eléctrica que tiene impactos negativos en el Tratado de Libre Comercio que hay entre ambos países.

Respecto a los logros de la SRE dirigida por el canciller Marcelo Ebrard, Riva Palacio también encuentra ahí una ventaja oculta para el gobierno de los EE.UU. Luego de que la pandemia por la COVID-19 limitó la entrada de agentes de seguridad estadounidense a México, la reapertura de la frontera para actividades “no esenciales” también podría dar cabida a una reactivación de la colaboración para el combate al narcotráfico, interpreta el columnista.

Según ha reportado la revista Proceso, México se ha negado a conceder visas a 12 agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) debido al arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos Zepeda.

(Fotos: Cuartoscuro/Reuters)

Según una fuente del periodista J. Jesús Esquivel dentro del Departamento de Justicia estadounidense, el pasado jueves 7, en el marco del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, el asunto se puso a discusión.

“El gobierno mexicano pide que, para autorizar la visa a los agentes de la DEA, se autorice la presencia en Estados Unidos de 12 agentes de la Secretaría de Seguridad [y Protección Ciudadana] para colaborar en el combate al tráfico de armas”, son las palabras del funcionario estadounidense. Sin embargo, las negociaciones no habían logrado progresar, asegura Proceso.

Por otro lado, según Riva Palacio, dicho asunto podría ya estar resuelto en el marco de las negociaciones por la reapertura de la frontera.

SEGUIR LEYENDO: