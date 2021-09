Qué dijo el ex de Linet Puente sobre su ruptura y la supuesta relación con Mauricio Mancera

Linet Puente Mauricio Mancera (Foto: Instagram@maumancera/@linetpuente)

A casi un año de que Linet Puente hiciera pública su separación con Carlos Luis Galán, quien en su momento fue acusado de una infidelidad, ahora sostiene que la relación ya había terminado y sabe respeta la cercanía que existe con Mauricio Mancera.

Fue en diciembre del año pasado cuando Linet Puente confirmó la ruptura sentimental con el padre de su hijo Noah. En aquella ocasión rompió el llanto frente a las cámaras de Ventaneando y aunque no dijo los motivos detrás del distanciamiento, sí defendió su intimidad y la de su hijo Noah.

Pero ya a unos meses, fue el productor televisivo quien rompió el silencio sobre su situación sentimental, pero sí resaltó que “no hubo infidelidad, pues ya estábamos distanciados”.

En entrevista con TVNotas, Carlos Luis también destacó que no sabe que si entre Linet y Mauricio existió algo, ya que sólo sabe que “siempre fueron cercanos, muy buenos amigos”.

El productor comentó que se enfocaron en vivir “una relación perfecta” que sólo mostraban en las redes sociales, y esto los llevó a descuidar su propia convivencia.

“Yo creo que cuando una relación termina, se debe culpar a ambas partes, los dos precipitadas que me siguen perjudicando. La vida personal no se debería mezclar con el trabajo”, comentó para la publicación y es que esta situación le ha cerrado algunas puertas en el ámbito profesional.

A pesar de la separación ocurrida hace más de un año, Carlos Luis Galán destacó que ha logrado establecer una relación cordial con Linet Puente por el bien de Noah, quien puede convivir con ambos por el bien de su desarrollo y crecimiento.

“Siempre he convivido con mi pequeño, nos vemos cada que se puede. Linet y yo tenemos una sana y respetuosa comunicación por nuestro hijo, y no es que ella me permita o no verlo, es mi derecho”, comentó.

Galán también habló de la supuesta cercanía entre Mauricio Mancera y la madre de su hijo: “Él es el padrino de mi hijo y lo he respetado siempre. Claro que hubo veces en las que me sentí incómodo con eso, pues ella prefería recurrir a él para todo, antes que a mí; me hubiera gustado que tuviera el mismo interés que le tiene a él”.

Estas declaraciones son muy similares a las que en junio de este año confirmaron en redes sociales tanto Mauricio Mancera y Linet Puente, quienes descartaron que su relación sea amorosa.

El primero en pronunciarse fue Mauricio Mancera, quien se refirió al asunto como “chismes” en los que no pensaba abundar más.

“No nos pregunten chismes”, dijo para promocionar una sesión de preguntas y respuestas para armar el podcast que tiene al lado de Paul Stanley.

Linet, por su parte, también lo hizo desde sus historias de Instagram y comentó: “Lo que yo tenía que decir en su momento, lo dije en Ventaneando y no hay más. La verdad es que hoy no hay nada que compartirles al respecto. Prometo que así como he sido franca en esta red, les voy a compartir cuando haya algo que compartir y ahora no”, dijo con un tono casi de desilusión.

