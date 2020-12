Sin temor a los ataques: el ex de Linet Puente ya se deja ver con su nueva novia

Carlos Luis Galán es productor en el Heraldo Televisión (Foto: Instagram @carlosluisgalan)

Carlos Luis Galán, ex pareja de la conductora Linet Puente, recibirá el año nuevo como pocos pues no dejó que su reciente separación se interponga de presumir a su nueva novia en las redes sociales. Y es que entre la periodista y su ex esposo, las relaciones no quedaron nada bien, a tal grado de que se habla de problemas legales entre los dos por una pensión para Puente.

Luego de que se diera a conocer la separación entre ambos en términos tan polémicos como una relación infiel, el productor de televisión no pareció sentirse muy afectado por su reputación ya que decidió volver a aparecer en las redes sociales en compañía de su actual pareja Liz Basaldúa.

El productor de El Heraldo Televisión apareció con fotos en su perfil de Instagram en compañía de su Basaldúa, ambos disfrutando de sus vacaciones en un destino, como si eso fuera poco, habló de las constantes críticas que ha recibido en los últimos días como consecuencia de su infidelidad y afirmó que no tiene mayor interés en que lo relacionen con ello pues él se encuentra “agradeciendo el amor”. Así lo escribió en un comentario:

Lo mejor de mi 2020, el mundo cayéndose a pedazos y yo enamorándome...<i> </i>Preparen, apunten, ¡fuego! Por qué no, hace unos días fui lo más buscado en Google, en un país de unas cuantas millones de personas que, sin conocer más allá de unas fotos por aquí (Le regreso la cortesía a Instagram) nos juzgaron por... ¿Por? Ni siquiera nos conocen… Muchos disparando y yo agradeciendo el amor, el que te hace bien

El ex de Linet Puente aseguró que está esperando amenazas y problemas legales contra COVID-19 (Foto: Instagram @luiscarlosgalan)

También criticó a quienes le han dedicado el tiempo de buscarlo en internet, pues él se encuentra alejado de todos los temas relacionados con los reclamos e inclusive sugirió que ya hay algunos reclamos de Linet de tipo legal, pero aseguró que no hará caso por si “otras personas” critican lo que hicieron Liz y él, pues “los amores cobardes no son amores” y aseguró que “su ventanilla” no acepta demandas, mentiras ni amenazas:

van a llegar más insultos, amenazas y chantajes (¡Hasta legales!), pero diría cierto cantautor, ‘los amores cobardes no son amores’. Razones sin razón, demandas, mentiras, amenazas, disparos en la siguiente ventanilla

Luis Carlos Galán presumió una foto con Liz Basaldúa (Foto: Instagram @carlosluisgalan)

En el comentario también afirmó que agradece a Dios este nuevo amor que ha encontrado y dio a entender que no fue el único en usar las mentiras para poder alterar las versiones pues aseguró que agradeció hasta cada mentira, verdad, tropiezo y lección y que hoy está viviendo una relación amorosa y especial para dos personas y “caótico” para otras:

Mientras tanto, y quizás por más tiempo del que imagino tengo, agradezco cada lección, cada tropiezo, cada verdad y hasta cada mentira, el camino, la pólvora y los colores, agradezco a Dios, y todo lo que pasó (y pasará) para hoy encontrarnos y convertirnos en una historia de amor tan maravillosa para nosotros dos como caótica para algunos

Finalizó afirmando que su vida se encuentra en un nivel especial pues ahora que tiene el apoyo de Liz, se encuentra muy feliz y está arropado por alguien que sí lo trata de una forma especial y que con ella se siente protegido de cualquier miedo:

Liz a ti, gracias por quedarte, acompañarme y apoyarme... por inspirarme, ¡por amarme! Me enamoré de ti, de una buena mujer, de una buena persona, una hermosa, y da la casualidad (genial, maravillosa, bendita) de que tú también de mí, y eso me hace feliz, ¡realmente feliz!

