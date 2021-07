Linet Puente mostró que su bebé ya aprendió a nadar y enterneció a sus fans

Linet Puente se encuentra feliz disfrutando el desarrollo de su hijo Noah, quien a sus dos años se ha convertido en uno de los consentidos del staff de Ventaneando, como lo expresó la conductora de la emisión, quien compartió con el público que el bebé ya disfruta de la natación.

Visiblemente entusiasmada, la periodista presumió que su hijo ya puede nadar por su propia cuenta y contó cómo es su rutina en el refrescante y completo deporte. Así lo dijo Linet en una cápsula compartida por el programa de espectáculos emblema de TV Azteca:

“Ha sido maravilloso, he ido a un lugar donde vamos varios papás y yo me metía con él, porque yo sentía que no estaba listo todavía para tomar una clase particular. Nunca había tomado una clase natación y estaba más chiquito y aquí les he presentado yo videos donde me metí a nadar con él.”, contó en el video difundido por YouTube.

La conductora experimentó el fin de su relación con Carlos Luis Galán, el padre de su bebé (Foto: Archivo)

En la publicación se ve cómo el niño de dos años con ayuda de su instructor de natación, patalea y avanza, primero en una piscina semiolímpica, luego en un pequeño chapoteadero al lado de su amiguito.

“Ya llegó el momento en que el niño volara. No saben la gozada. Tiene otro amiguito que se llama Mati de la escuelita, con el que también se mete a nadar y es una maravilla porque los dos no saben todo lo que han avanzado. Mi Noah es lo más feliz del mundo, se sumerge, respira, una maravilla”, añadió la orgullosa mamá.

De inmediato las reacciones de algunos televidentes de Ventaneando fueron de ternura y con comentarios cariñosos le externaron sus felicitaciones: “Es hermoso tu bebé, ya está creciendo”, “Felicidades por la crianza de tu bebé, las madres solteras todo lo podemos”.

Linet Puente y Mauricio Mancera han sido los protagonistas de un rumor de romance que los vincula (Foto: Instagram@maumancera/@linetpuente)

Un supuesto romance con Mauricio Mancera

Hace unas semanas Linet Puente y Mauricio Mancera rompieron el silencio sobre su situación sentimental. Los conductores reaccionaron a la historia en la que los vinculan en una supuesta relación sentimental, surgida después de varios años de amistad.

Los comunicadores usaron sus redes sociales para aclarar cómo se encuentran y es que la revista TV Notas publicó que sostienen un romance desde hace unas semanas, justo después de la mediática separación que la presentadora de Ventaneando protagonizó con el productor Carlos Luis Galán a finales del año pasado.

Los conductores de televisión han aparecido muy juntos (Foto: Archivo)

El primero en pronunciarse fue Mauricio Mancera, quien se refirió al asunto como “chismes” en los que no pensaba abundar más.

“No nos pregunten chismes”, dijo para promocionar una sesión de preguntas y respuestas para armar el podcast que tiene al lado de Paul Stanley.

Horas más tarde, la misma Linet usó sus historias de Instagram para responder a los cuestionamientos de sus seguidores y es que es una de las periodistas mexicanas más activas en redes sociales, donde comparte casi todas sus actividades.

El niño convive con los integrantes de la producción de Ventaneando (Foto: Instagram de Linet Puente)

“En esa parte he sido muy cautelosa con guardar todo lo que sucede con mi vida, sobre todo con la parte amorosa en estos momentos. No es algo de lo que quiero hablar y no tengo nada de qué hablar, además”, comentó al inicio de su explicación.

“Quiero ser coherente, con que sí, efectivamente les comparto toda mi vida o lo hacía hasta cierto punto, pero hay cosas de las que no tengo nada qué decir, pero nada, de verdad”, continuó en un tono burlón.

Puente se refirió al escándalo que vivió al separarse del papá de su hijo Noah, razón por la que se ha enfrentado a un duelo que ha tenido que superar gracias al apoyo de su familia y amigos, así como a diversas actividades, su trabajo y atención terapéutica.

“Lo que yo tenía que decir en su momento, lo dije en Ventaneando y no hay más. La verdad es que hoy no hay nada qué compartirles al respecto. Prometo que así como he sido franca en esta red, les voy a compartir cuando haya algo qué compartir y ahora no”, concluyó con un tono casi de desilusión.

SEGUIR LEYENDO: