Linet Puente y Mauricio Mancera ya reaccionaron a las versiones de su supuesto romance

Linet Puente y Mauricio Mancera rompieron el silencio sobre su situación sentimental. Los conductores reaccionaron a la historia en la que los vinculan en una supuesta relación sentimental, surgida después de varios años de amistad.

Los comunicadores usaron sus redes sociales para aclarar cómo se encuentran amorosamente y es que la revista TV Notas publicó esta semana que sostienen un romance desde hace unas semanas, justo después de la mediática separación que la presentadora de Ventaneando protagonizó con el productor Carlos Luis Galán a finales del año pasado.

El primero en pronunciarse fue Mauricio Mancera, quien se refirió al asunto como “chismes” en los que no pensaba abundar más.

“No nos pregunten chismes”, dijo para promocionar una sesión de preguntas y respuestas para armar el podcast que tiene al lado de Paul Stanley.

Horas más tarde, la misma Linet usó sus historias de Instagram para responder a los cuestionamientos de sus seguidores y es que es una de las periodistas mexicanas más activa en redes sociales, donde comparte casi todas sus actividades.

“En esa parte he sido muy cautelosa con guardar todo lo que sucede con mi vida, sobre todo con la parte amorosa en estos momentos. No es algo de lo que quiero hablar y no tengo nada de qué hablar, además”, comentó al inicio de su explicación.

“Quiero ser coherente, con que sí, efectivamente les comparto toda mi vida o lo hacía hasta cierto punto, pero hay cosas de las que no tengo nada qué decir, pero nada, de verdad”, continuó en un tono burlón.

Puente se refirió al escándalo que vivió al separarse del papá de su hijo Noah, razón por la que se ha enfrentado a un duelo que ha tenido que superar gracias al apoyo de su familia y amigos, así como a diversas actividades, su trabajo y atención terapéutica.

“Lo que yo tenía que decir en su momento, lo dije en Ventaneando y no hay más. La verdad es que hoy no hay nada qué compartirles al respecto. Prometo que así como he sido franca en esta red, les voy a compartir cuando haya algo qué compartir y ahora no”, concluyó con un tono casi de desilusión.

La conductora y periodista anunció en diciembre del año pasado la fractura sentimental con el padre de su hijo Noah: “Carlos Luis y yo nos separamos a principios de noviembre y debo decir que ha sido un proceso muy difícil e inesperado”.

Puente se quebró en plena transmisión del programa de espectáculos de TV Azteca y defendió su intimidad, así como la de su pequeño hijo, por lo que se reservó los motivos detrás del distanciamiento.

Conforme avanzaron los días, se especuló que la razón era una infidelidad cometida por Carlos Luis y fue hasta abril de este año cuando por fin confirmó esta situación.

“Fue un momento bien difícil, fue particularmente un tema de infidelidad y mi cabeza daba vueltas y decía ‘qué hago, qué hago, qué hago’, y después de enfrentar el tema con la persona me salgo y digo necesito hablar con alguien y le hablo a una de mis mejores amigas”, copartió en el podcast de su psicóloga Cathy Calderón de la Barca.

En este espacio confesó el duro proceso que enfrentó para superar la ruptura y que se refugió en un grupo de confianza para comenzar a sanar: “En ese momento había mucho dolor, no veía la luz, era desesperanza total... Empecé a contarle a todo el mundo, me valió, me valió el qué dirán y me refiero a mi círculo cercano y empecé a contarle a la gente”.

Justamente en este núcleo de seguridad se encuentra incluido Mauricio Mancera, ya que es uno de sus grandes amigos y padrino de Noah, lo que según TV Notas los hizo acercarse tanto que ahora sostienen un romance.

“Ella se sentía sola, desprotegida, sentía que el mundo se le caía a pedazos, se refugió en los brazos de él (el ex conductor de Venga la Alegría), pero ya superó la traición y sólo quiere que Carlos cumpla con el niño. Tiene demandado a Carlos, logró que lo corrieran de la televisora y ahora con Mauricio ya se siente protegida y recobró su confianza”, publicó la revista el pasado martes

De acuerdo con la fuente consultada, los conductores prefieren mantener su relación en un bajo perfil para evitar más escándalos y que Pati Chapoy, titular de Ventaneando, se entere de su amor porque no tolera a Mancera desde que dejó TV Azteca y tiempo después se incorporó a Televisa.

