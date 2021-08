“Ya cásense”: Pedro Sola habría destapado romance de Linet Puente y Mauricio Mancera

Linet Puente Mauricio Mancera (Foto: Instagram@maumancera/@linetpuente)

Linet Puente ha estado exponiendo aspectos de su vida personal en las redes sociales desde que a finales del año pasado, la presentadora de Ventaneando hizo del conocimiento público que se había separado de su pareja, tras una presunta infidelidad que luego se comprobó.

Y es que tras haber procreado juntos al pequeño Noah, Carlos Luis Galán y Linet se dijeron adiós, así lo expresó la colaboradora de Pati Chapoy en una emisión del programa, donde entre lágrimas dio a conocer que su relación con el padre de su hijo había llegado a su final.

Ahora, tras varios meses en los que la conductora ha hablado acerca de su salud mental y las terapias psicológicas a las que ha recurrido para salir adelante y sobrellevar una ruptura, que aunque no fue matrimonial pues nunca se casó, sí fue para la conformación de una familia.

Al tiempo, a la periodista de 39 años se le ha relacionado sentimentalmente con el también conductor Mauricio Mancera, a quien se le ha visto cercana a de unos meses a la fecha, y es que el presentador que ha trabajado en la pantalla de Televisa y TV Azteca lleva una muy cercana relación con Linet, e incluso es el padrino de su hijo.

Se ha dicho que Mancera fue “el paño de lágrimas” de la conductora tras su anunciada ruptura, y ella sólo se ha expresado con cumplidos para el ex conductor del programa Miembros al aire de Unicable.

Ahora una fotografía que compartió Linet ha llamado la atención, pues en ella aparece junto a su bebé y a Mauricio, quien carga entre sus manos a otro bebé. Con geolocalización marcada como “Tres Vidas Acapulco Playa Diamante”, en la fotografía se le ve sonriente.

“¿Qué título le ponemos a la foto? Yo voto por The Nanny” escribió Puente en la publicación en alusión a la serie de los 90 protagonizada por Fran Descher, que recibió decenas de comentarios de sus seguidores, pero fueron los de algunos integrantes del mundo del espectáculo los que llamaron a atención del público.

Linet compartió esta postal familiar en su cuenta de Instagram; los usuarios de inmediato preguntaron por su supuesto romance (Foto: Instagram/@linetpuente)

Por su parte, Shanik Aspe, conductora de la misma cadena televisora, le comentó “Amor en silencio (no es cierto), Oigan, los quiero mucho”, mensaje que al momento ha recibido casi 800 Me gusta. La titular del programa emblema de espectáculos de Azteca, Pati Chapoy esciribió “Todo el amor en esta imagen”, generando casi 400 Me gusta, pero quien fue directo y recibió el like de múltiples usuarios fue Pedro Sola.

Su compañero de Ventaneando anotó “Ya cásense. Hacen bonita pareja”, comentario que recibió casi 800 reacciones y muchos comentarios hicieron alusión a la infección de COVID-19 que presenta el economista de profesión.

“Muy de acuerdo, ¿Cómo está usted?”, “Cuídate mucho, tío Pedrito”, “Usted póngase a recuperarse del coronavirus, no esté al pendiente del chisme del espectáculo”, " “Tío Pedrito muchas bendiciones , cuídese mucho por favor. Que me lo cuiden porfa”, " No, tío, son compadres, ¿O al compadre me le arrimo? ¿Así es el dicho?”, “Pedrito, se ven muy bien, pero yo creo que son excelentes amigos, como pareja no lo creo” son algunos comentarios que se leen en respuesta a la publicación.

Pedro Sola en el centro de vacunación (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

El indiscreto comentario de Sola fue tomado como confirmación de la presunta relación sentimental que sostiene la periodista y el ex presentador del matutino Hoy, tras varios meses en los que se les ha relacionado.

Apenas el 10 de junio pasado, Linet Puente y Mauricio Mancera rompieron el silencio sobre su situación sentimental. Los conductores reaccionaron a la historia en la que los vinculan en una supuesta relación sentimental, surgida después de varios años de amistad.

Los comunicadores usaron sus redes sociales para aclarar cómo se encuentran amorosamente y es que la revista TV Notas publicó que sostienen un romance desde hace unas semanas, justo después de la mediática separación que la presentadora de Ventaneando protagonizó con el productor Carlos Luis Galán a finales del año pasado.

El primero en pronunciarse fue Mauricio Mancera, quien se refirió al asunto como “chismes” en los que no pensaba abundar más. “No nos pregunten chismes”, dijo para promocionar una sesión de preguntas y respuestas para armar el podcast que tiene al lado de Paul Stanley.