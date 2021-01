Las fotos de Linet Puente en la playa, en medio de las versiones de fuertes problemas con su ex por la custodia de su hijo

(Foto: Instagram de Linet Puente)

Linet Puente ha disfrutado de los primeros días del año al lado de su hijo Noah, a pesar de los supuestos problemas que tiene con su ex pareja, Carlos Luis Galán, por la custodia del menor de edad e inconformidades tras ventilar algunos aspectos de su vida privada.

Sentada en una playa de Acapulco y gozando de uno de los primeros atardeceres del 2021, la conductora de Ventaneando se dejó ver alegre junto “al amor de su vida”.

Puente publicó una serie de amorosas fotografías al lado de su hijo Noah, a unas horas de que la revista TV Notas ventilara que Carlos Luis Galán busca quitarle la custodia del menor por las rencillas provocadas por la separación.

“Una puesta de Sol que jamás olvidaré con el amor de mi vida #Noah”, escribió la periodista de espectáculos en su cuenta de Instagram.

Y es que aunque Linet Puente apareció muy tranquila al lado de su hijo en redes sociales, según la publicación mexicana la relación con su ex pareja se ha complicado hasta el punto que podrían pelear ante las autoridades por la custodia del menor de edad.

“Carlos está sumamente molesto porque ustedes (TV Notas) destaparon que no es el hombre que todos creían y además mostraron a la mujer por la que dejó a Linet; esto le ha traído problemas en su trabajo en El Heraldo TV, pues el escándalo afectó su imagen y ya le advirtieron que está en la cuerda floja, porque tampoco está dando tan buenos resultados en la televisora”, declaró una persona cercana a la presentadora de TV Azteca.

“Ahora Carlos se quiere desquitar con Linet a como dé lugar... No conforme con sus amenazas, se metió con lo más importante para Linet: su hijo. Le advirtió que le quitará al pequeño, que hará todo lo posible para quedarse con él”, precisó la fuente de la revista mexicana.

“Él quiere decir que Linet es una mala madre, pero quienes la conocemos vemos cómo se desvive por el niño, lo lleva cada vez que puede a TV Azteca para que esté con ella y, cuando no es así, llega a trabajar, se apura y, tan pronto sale, se va con su hijo para estar la mayor parte del tiempo con él”, resaltó.

La misma persona declaró que Linet ha estado muy deprimida, pero no dejará que le arrebaten a su hijo por lo que ya se acercó al abogado Alberto Woolrich, con quien podría pedir la deportación de Carlos Luis Galán porque es de origen venezolano y ha incurrido en “amenazas de un extranjero contra una ciudadana mexicana”.

La publicación de la revista apareció después de que el productor venezolano presumiera a su novia en redes sociales y Linet Puente habló de lo complicado que ha sido su separación hace casi dos meses.

“Sí ha sido muy difícil, creo que todos lo saben y lo dije en el programa, este año me tocó vivir la separación del papá de mi hijo y fueron semanas muy pesadas, muy difíciles”, aceptó en una entrevista hecha por el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando.

Añadió que ha recurrido a la terapia y otras actividades para superar el trago amargo que le dejó su ex pareja, quien ya se deja ver en las redes sociales en compañía de su nueva novia Liz Basaldúa.

Resaltó que su estado emocional ha mejorado considerablemente: “Les puedo decir que hoy me siento más tranquila, más contenta y empiezo a ver los frutos de ser humilde, tomar terapia y de decir ‘no puedo ¿me ayudas?”.

A Linet Puente le cambió el rostro cuando le preguntaron si aún cree en el amor y su respuesta dejó clara su postura frente a su nueva situación sentimental.

“¡Yo siempre voy a creer en el amor! ... Yo creo en el amor, me gusta ser una mujer que está acompañada de un hombre, sólo que tocará escoger a un hombre distinto. Estoy abierta, estoy dispuesta, no sé en cuanto tiempo, no sé si estoy lista para ello”, mencionó.

Además resaltó las características que debe tener el nuevo dueño de su corazón. “En algún momento me encantará tener a una pareja que me respete, me quiera, que se comprometa sobre todo, esa es la parte más importante y que quiera a este paquete, que es Linet Puente, Noah y mis perros, muy importante”, concluyó.

