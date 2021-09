Metrobús CDMX: estos son los días en que la estación Buenavista permanecerá cerrada

(Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

El Sistema Metrobús anunció el cierre de la estación Buenavista de la Línea 3, dirección Tenayuca.

A través de un comunicado, autoridades capitalinas señalaron que como parte de los trabajos de mejoramiento para la accesibilidad para personas usuarias, se realizarán obras en el carril confinado con dirección a Tenayuca, por lo que la estación Buenavista III (Mosqueta - Eje 1 Norte) permanecerá cerrada, del 4 al próximo 19 de septiembre.

Lo anterior significa que los y las usuarias no podrán ascender ni descender del transporte durante las fechas señaladas.

Autoridades del Sistema exhortaron a la población usuaria mantenerse informada “de manera oportuna a través de sus redes sociales, página web y pantallas de autobuses así como en estaciones en tiempo real, para que puedan prevenir sus trayectos y evitar contratiempos”.

Cabe recordar que esta obra de mantenimiento no es la única que actualmente se tiene contemplada para el Metrobús, pues está en marcha la segunda etapa de cierres escalonados en la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero, cuya suspensión de comenzó el 31 de agosto y concluirá el 13 de septiembre.

(Foto: Twitter/MetrobusCDMX)

- 2 de septiembre: Álvaro Obregón (acceso norte) y Sonora.

-4 de septiembre: Reforma y Durango.

-6 de septiembre: El Chopo, Plaza de la República y Hamburgo (acceso norte).

-8 de septiembre: Buenavista (acceso norte) y Revolución.

-9 de septiembre: Buenavista (acceso sur).

-10 de septiembre: Potrero (dirección sur), Circuito y Manuel González.

-11 de septiembre: Deportivo 18 de Marzo, Euzkaro (dirección sur), La Raza.

- 12 de septiembre: Deportivo 18 de Marzo (dirección norte), Euzkaro (dirección norte) y Potrero (dirección norte).

En las estaciones Glorieta Insurgentes (dirección norte y sur), Buenavista e Indios Verdes se llevará a cabo la modernización sin afectar el servicio.

(Foto: EFEMario Guzmán)

Por otro lado, recientemente El Gobierno de la Ciudad de México presentó los 10 primeros autobuses articulados 100% eléctricos que a partir de este domingo recorrerán la Línea 3 del Metrobús, que va de Tenayuca al Pueblo de Santa Cruz Atoyac.

Durante el evento, autoridades capitalinas dieron a conocer que actualmente circulan 200 unidades antiguas en la capital mexicana y ante ello, estiman adquirir en breve 300 autobuses eléctricos más para reemplazar las anteriores.

Las nuevas unidades garantizan un viaje más cómodo para las y los usuarios, así como para los operadores, pues además de que no emiten ningún tipo de gas porque no queman combustible, no generan ruido ni tienen vibraciones al avanzar.

Cada uno cuenta con una longitud de 18 metros y tiene una capacidad para trasladar hasta 160 pasajeros; los autobuses se cargan durante las noches “como si fueran un teléfono celular”, por3.5 horas, que les permite recorrer hasta 330 kilómetros de manera autónoma.

Foto: Tw/@mendozaerre

Además de los beneficios ambientales, también hay económicos, ya que el costo de mantenimiento disminuirá en un 30% y la vida útil de estas unidades se extenderá un 50%.

Además de contar con las mismas funciones que una unidad de diésel como altavoces para anunciar las paradas y pantallas, también tiene puertos USB, y las puertas ya son retráctiles, es decir, se deslizan a los lados, debido a las múltiples quejas de los usuarios que denunciaron que las puertas los golpeaban.

“¡Adiós a los portazos! Creemos que es de las cosas más emocionantes para los usuarios, ya que nos lo han dicho. Estas puertas se abren desde afuera y eso nos permite dos cosas: primero, que tenemos más área disponible para estar en los autobuses, pero lo más importante es que todos eso golpes que estaban recibiendo nuestros usuarios ya no van a ser un problema”, explicó el Director General de Metrobús de la CDMX, Roberto Capuano, en un video difundido a través de sus redes sociales.

