“¡Adiós portazos!”: CDMX presentó la primer flotilla del metrobús 100% eléctrica

(Ilustración: Infobae México)

El Gobierno de la Ciudad de México presentó los 10 primeros autobuses articulados 100% eléctricos que a partir de este domingo recorrerán la Línea 3 del Metrobús, que va de Tenayuca al Pueblo de Santa Cruz Atoyac.

Durante el evento, autoridades capitalinas dieron a conocer que actualmente circulan 200 unidades antiguas en la capital mexicana y ante ello, estiman adquirir en breve 300 autobuses eléctricos más para reemplazar las anteriores.

Las nuevas unidades garantizan un viaje más cómodo para las y los usuarios, así como para los operadores, pues además de que no emiten ningún tipo de gas porque no queman combustible, no generan ruido ni tienen vibraciones al avanzar.

Cada uno cuenta con una longitud de 18 metros y tiene una capacidad para trasladar hasta 160 pasajeros; los autobuses se cargan durante las noches “como si fueran un teléfono celular”, por 3.5 horas, que les permite recorrer hasta 330 kilómetros de manera autónoma.

Además de los beneficios ambientales, también hay económicos, ya que el costo de mantenimiento disminuirá en un 30% y la vida útil de estas unidades se extenderá un 50%.

“¡Adiós a los portazos! Creemos que es de las cosas más emocionantes para los usuarios, ya que nos lo han dicho. Estas puertas se abren desde afuera y eso nos permite dos cosas: primero, que tenemos más área disponible para estar en los autobuses, pero lo más importante es que todos eso golpes que estaban recibiendo nuestros usuarios ya no van a ser un problema”, explicó el Director General de Metrobús de la CDMX, Roberto Capuano, en un video difundido a través de sus redes sociales.

(Foto: CDMX)

De igual forma, el titular de la Secretaría de Movilidad capitalina, Andrés Lajous, señaló que ya está lista la estación eléctrica para la recarga de las unidades de la marcha china Yutong, diseñada según los requerimientos de alta capacidad de transporte y autonomía del Metrobús.





Información en desarrollo