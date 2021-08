Caso Odebrecht: se aplazó audiencia contra Carlos Treviño, ex director de Pemex

Carlos Treviño es acusado de su posible participación en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero (Foto: Cuartoscuro)

Fuentes judiciales reportaron a Infobae México, este miércoles 25 de agosto, que fue deferida la audiencia contra el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina.

La razón que emitió el juez del Centro de Justicia Penal Federal Antiplano, en Almoloya de Juárez en el Estado de México, fue que se notificó con poca anticipación, por lo cual decidió aplazar el proceso penal.

La diligencia ocurrió por videoconferencia, por tal medio se dio a conocer que la audiencia fue reprogramada para el martes 7 septiembre a las 16:00 horas (horario del centro de la república).

Conviene recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó un proceso contra Treviño Medina por su posible participación en asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a las investigaciones, Carlos Treviño podría estar inmiscuido en el caso de corrupción Odebrecht (Foto: Pemex)

Asimismo, se informó que la prórroga también fue solicitada por el imputado debido a que alegó no conocer ni tener acceso a la carpeta de investigación.

Carlos Treviño es una de las 70 personas, entre físicas y morales, implicadas en la denuncia de hechos presentada por el también ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante la FGR en agosto de 2020.

El ex titular de la paraestatal mexicana señaló a Treviño como uno de los ex funcionarios que presuntamente recibió sobornos el sexenio pasado para la aprobación de las reformas estructurales del ex mandatario Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a Santiago Nieto, titular de la UIF, Emilio Lozoya ha denunciado a 70 personas (Fotoarte: Jovani Pérez Silva/Infobae)

De igual forma, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer este miércoles que la dependencia a su cargo ya entregó a distintas autoridades la información de 35 personas presuntamente implicadas en delitos.

Durante su participación en la Primera Reunión Plenaria de Diputadas y Diputados del Partido del Trabajo (PT) en la LXV Legislatura, Nieto Castillo aseveró que la UIF también ha entablado 23 denuncias formales ante la FGR, tras las declaraciones de Lozoya Austin.

