Como nunca en la historia: al menos 18 funcionarios involucrados por Lozoya en casos de corrupción

Casi una veintena de políticos del más alto nivel fueron señalados en la demanda (Foto: Especial)

La demanda de Emilio Lozoya por actos de corrupción en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón prometía un terremoto político y, por ahora, el movimiento telúrico llegó a todos los rincones de la vida política mexicana.

Tres ex presidentes, tres ex secretarios de Estado, siete ex senadores, un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, un ex gobernador y dos gobernadores actuales, al menos cinco ex funcionarios, cuatro empresarios e incluso una periodista y un medio de comunicación fueron involucrados en diversos niveles por el ex director de Pemex.

Algunos de ellos se han deslindado de las acusaciones. Otros acusan de persecución a la administración actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Unos más clasifican todo como un “circo mediático” o “una telenovela”. Pero este es el primer paso de Lozoya para intentar darle a la Fiscalía mexicana (FGR) los elementos suficientes para reducir su propio castigo, agobiado por los delitos que le imputan a él y a su familia.

Los nombres y los cargos

Destacan Peña Nieto, Calderón y Salinas en la denuncia (Foto: Steve Allen/ Infobae México)

Los demandados del perfil más alto son los presidentes Peña Nieto (2012-2018), Calderón (2006-2012), los dos antecesores de López Obrador, y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Se le suman tres ministros que ocuparon distintas carteras en los dos sexenios pasados: Luis Videgaray, José Antonio Meade y Ernesto Cordero.

A los ex presidentes se les señala de diversos delitos, desde coordinar y ordenar sobornos, como Peña Nieto, hasta delinear la llegada indirecta de Odebrecht a México con acuerdos y contratos a modo, como Calderón. Incluso de cabildear en favor de sus hijos, como Salinas

Meade, el supuesto estratega del arribo de Etileno XXI, fungió como secretario de diferentes carteras en ambas administraciones (Peña y Calderón) y como candidato presidencial en 2018. Cordero, además, participó primero como funcionario del gabinete calderonista y luego como presidente del Senado.

A Cordero se le suman como entonces senadores del PAN (Partido Acción Nacional): Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury. Por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), aparece David Penchyna Grub y por el PRD (Partido de la Revolución Democrática) lo hace Miguel Barbosa.

El insospechado alcance de la denuncia de Emilio Lozoya: algunos legisladores que aprobaron la reforma energética y que ahora son gobernadores fueron señalados (Foto: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

Tanto Domínguez Servién como García Cabeza de Vaca y Barbosa son actualmente gobernadores (Querétaro, Tamaulipas y Puebla). Todos los legisladores mencionados habrían recibido sobornos para aprobar las reformas estructurales entre 2013 y 2014 propuestas por Peña Nieto.

En este esquema habría participado también Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien también sería candidato presidencial en 2018 con el PAN. En la demanda, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz que cumple tiempo en prisión, tiene una aparición pasajera.

También aparecen José Antonio González Anaya, ex consejero de Pemex; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda; Rafael Caraveo, funcionario del PAN; David López Gutiérrez, coordinador de Comunicación Social por 10 años con Peña Nieto; Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya; y Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas del PRI.

Los empresarios y los medios

La sombra de Odebrecht alcanzaría incluso a Felipe Calderón, de acuerdo con Lozoya (Foto: Amanda Perobelli/ Reuters)

En el relato de Lozoya, desfilan también una serie de empresarios, algunos de ellos detenidos. El primero es Luis Alberto de Meneses Weyll, el representante de Odebrecht en México, que habría sobornado a gobiernos y legisladores para impulsar sus proyectos en el país. También aparece Marcelo Odebrecht, quien cayó en desgracia por la trama que lleva su nombre.

El listado se aumenta con Federico Martínez Urmenta, director general de la constructora mexicana Tradeco, que habría cabildeado por la reforma energética, y Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, que estuvo relacionado con escándalos de propiedades en el sexenio de Peña Nieto.

En la demanda también aparece de manera sorpresiva una periodista, Lourdes Mendoza, acusada de recibir dinero de funcionarios e incluso regalos costosos. Se le suma el Grupo de Medios el Financiero acudió a Luis Videgaray para conseguir un crédito con Nafin (Nacional Financiera) y que acabó consiguiendo un préstamo con Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior).

Pero, a pesar de las acusaciones son graves, una gran parte de los señalados ha salido a desmentir que hayan participado en estos actos, incluidos Calderón, Meade, Anaya, Mendoza, Cordero y otros lo han hecho en las últimas horas y días, como Domínguez Servién y García Cabeza de Vaca.

