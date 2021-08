Vincularon a proceso a Saúl Huerta por el delito de abuso sexual

Saúl Huerta fue desaforado para que enfrentara cargos de abuso sexual en su contra (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que este miércoles el ex diputado Benjamín Saúl Huerta fue vinculado a proceso por su relación en el delito de abuso sexual agravado en contra de un menor de edad.

Durante la audiencia, el juez de control determinó que los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público eran determinantes para vincularlo. Asimismo calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión que cumplimentaron elementos de la Policía de Investigación (PDI), en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Adicionalmente, el juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en dicho penal; además, fijó el plazo de dos meses y 25 días para el cierre de la investigación complementaria.

Desde el pasado 19 de julio Saúl Huerta esta recluido en ese centro penitenciario con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tras ser vinculado a proceso, por la probable comisión del delito de violación equiparada.

Saúl Huerta se entregó a las autoridades asegurando que es inocente (Foto: Archivo)

Esto ocurre un día después de que la dependencia cumplimentara una segunda orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual agravado equiparado. En este caso se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Es decir, el ex diputado enfrenta dos acusaciones por abuso sexual agravado pero solo uno es equiparado. Por el primer caso ya fue vinculado a proceso este día, mientras que por el otro solo se le cumplimentó la orden de detención.

De acuerdo con informes de la fiscal, Ernestina Godoy Ramos, el acusado habría abusado sexualmente de una persona mayor de 18 años en julio de 2019. De ahí la segunda imputación de la cual fue enterado formalmente este 24 de agosto.

Agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, fueron quienes notificaron al diputado sin fuero, Benjamín Saúl Huerta Corona.

El ex diputado fue vinculado a proceso (Foto: gobernacion.gob.mx)

Cabe recordar que Saúl Huerta se entregó de forma voluntaria a las afueras de un domicilio de la colonia Roma, donde quedó asegurado el pasado 19 de agosto. Poco antes de que el diputado se entregara a las autoridades, su defensa adelantó la noticia.

El pasado 12 de agosto, Saúl Huerta apareció en entrevista televisiva, donde informó que continuaba en México y no tenía intenciones de abandonar el país, por lo que tildó de ilegal la liberación de órdenes de aprehensión desde la FGJCDMX en su contra.

Desde entonces aseguró que acudiría por su propio pie, pero dijo que cuando el juez de control determinará su audiencia inicial.

“Un inocente no huye. Entonces sé que me vincularán a proceso, que me llevarán a prisión preventiva oficiosa, pero es la única manera institucional de enfrentar este tema. Al final, saldré avante, saldré adelante por una sencilla razón: soy inocente”, reiteró.

Saúl Huerta (Foto: Cuartoscuro)

El caso de Saúl Huerta salió a la luz en abril del 2021, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo capturaron en un hotel de la Ciudad de México: el diputado federal de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) en Puebla, después de que un menor, de 15 años de edad, lo acusó de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él.

Motivo por el cual la FGJCDMX solicitó al Congreso de la Unión el desafuero del legislador federal. Derivado de estos señalamientos, la bancada de Morena en la Cámara Baja promovió su destitución como militante y, posteriormente, el Congreso de la Unión le retiró la inmunidad procesal el miércoles 11 de agosto.

