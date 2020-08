Emilio Lozoya denunció a Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas y otros funcionarios de alto nivel por posible corrupción

La denuncia de Lozoya involucra a una serie de ex presidentes y ex funcionarios de alto nivel (Fotoarte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Emilio Lozoya, ex director de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), denunció a su ex jefe y a otros dos ex presidentes: Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, entre otros ex funcionarios de alto nivel.

“Denuncio formalmente hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables y en contra de las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari”, expresó Lozoya Austin en la demanda de hechos presentada la semana pasada, de acuerdo con el documento obtenido por Infobae México.

Información en desarrollo