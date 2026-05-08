Colate revela en plena audiencia que Paulina Rubio lo golpeó estando casados: “Tengo evidencia”

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, denunció públicamente a Paulina Rubio por presuntas agresiones físicas durante su matrimonio en plena audiencia de custodia (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

En plena audiencia sobre la custodia de su hijo, Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, acusó públicamente a Paulina Rubio de haberlo golpeado durante su matrimonio. Esta declaración, dada en una corte familiar de Miami, intensifica el ya prolongado conflicto legal por la reubicación y derechos parentales de su hijo Andrea Nicolás.

Colate aseguró ante la jueza que, mientras estuvo casado con Paulina Rubio, fue víctima de agresiones físicas. El empresario español explicó que no denunció estos hechos antes para evitar un escándalo y proteger a su familia del escrutinio público.

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Los incidentes de violencia señalados por Colate

Durante la audiencia reciente, la abogada de Paulina Rubio, Sandra Hoyos, le cuestionó a Colate por qué, si había sido golpeado por su expareja, nunca presentó una denuncia formal.

Durante el juicio de custodia en Miami, la defensa de Colate presentó testimonios sobre incidentes pasados de violencia, aunque sin existir una denuncia formal previa

Él respondió: “Fue algo que nunca había ocurrido antes, ella es la madre de nuestro hijo y yo no quería ponerlo en un reporte y, mucho menos, que fuera público”. Detalló que decidió no reportar los hechos para evitar afectar a su hijo Andrea Nicolás con el escándalo mediático.

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Cuando se le preguntó si tenía pruebas del presunto maltrato, Colate indicó ante la jueza que sí existían pruebas, pero que no las tenía en ese momento. Reconoció que los incidentes sucedieron hace varios años, cuando aún vivían juntos, y que su reacción fue guardar silencio y tratar de resolverlo de manera privada:

“Estamos hablando de hace muchos años, ¿tengo evidencia de su violencia hacía mí?, sí, pero no la tengo aquí, (en ese momento) yo no quería, como lo dije antes, que ocurriera esto y nunca la denuncié, no sé cómo explicarlo, me lo guardé para mí mismo, nunca me había golpeado antes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte, ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de forma privada”, explicó.

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El proceso legal entre Colate y Paulina Rubio contempla la posible reubicación de su hijo Andrea Nicolás a Madrid (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La defensa del empresario español afirma que la decisión de hablar ahora sobre estos episodios se debe a las circunstancias actuales del proceso de custodia, donde considera necesario que todo lo ocurrido durante el matrimonio sea tomado en cuenta por la autoridad judicial.

La respuesta de Paulina Rubio ante las acusaciones

En medio del escándalo, Paulina Rubio publicó un comunicado en el que enfatiza su prioridad como madre. En el texto la cantante agradeció el respaldo recibido y sostuvo: “Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”.

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Paulina Rubio aseguró estar enfocada en su rol maternal y negó las acusaciones de violencia doméstica, destacando que sus hijos son su prioridad absoluta (Prensa Danna)

La artista subrayó que sus hijos son su prioridad absoluta y rechazó cualquier insinuación sobre su rol maternal. “Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Mis hijos son y siempre serán mi prioridad”, afirmó.

Durante las últimas sesiones, la guardiana legal del menor compartió ante el tribunal algunas declaraciones atribuidas a Andrea Nicolás, donde se mencionaba un supuesto consumo de marihuana por parte de Rubio. Sin embargo, la representante aclaró que las pruebas toxicológicas realizadas a la cantante resultaron negativas.

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