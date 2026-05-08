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Latin Lover sale en defensa de ‘El Patrón’, procesado por golpear a su esposa: “Todos cometemos errores”

El luchador defendió a su colega, asegurando que desconoce detalles pero considera correcto que mantenga su trabajo y cuestionó a quienes buscan atacar más allá de lo sucedido

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Latin Lover defendió públicamente a ‘el Patrón’, argumentando que todos merecen una segunda oportunidad pese a las críticas en redes sociales (IG)
Latin Lover defendió públicamente a ‘el Patrón’, argumentando que todos merecen una segunda oportunidad pese a las críticas en redes sociales (IG)

En medio del debate por la permanencia de Alberto Del Río ‘el Patrón’, conocido luchador, en los cuadriláteros pese a haber sido denunciado por violencia familiar, Latin Lover defendió públicamente al peleador y afirmó que “todos cometemos errores”.

El caso, ocurrido en abril y que provocó la detención de ‘el Patrón’ en San Luis Potosí, continúa generando polémica tanto en las redes sociales como entre figuras del medio del espectáculo.

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La detención de Alberto ‘el Patrón’ se realizó el 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, después de que su esposa, Mary Carmen Rodríguez, solicitara ayuda al 911. Policías estatales lo hallaron agrediendo física y verbalmente a la denunciante, quien presentaba lesiones visibles en rostro y cuerpo.

Las autoridades remitieron el caso a la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. El 12 de abril el luchador recuperó su libertad tras lograr un acuerdo con la parte denunciante.

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La detención de Alberto 'el Patrón' por violencia familiar en San Luis Potosí marcó un antes y un después en su carrera en la lucha libre
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Latin Lover considera que ‘el Patrón’ merece una segunda oportunidad

Entre las voces que salieron en defensa de ‘el Patrón’ destaca la de Latin Lover, quien enfrentó al periodista Gabriel Cuevas durante un encuentro con reporteros. El bailarín profesional afirmó que si bien desconoce detalles del expediente judicial, considera que el luchador merece mantener su empleo en la lucha libre:

“Yo te pregunto a ti, ¿tú has cometido alguna vez algún error?, ¿te lo han perdonado? Hay errores que le han quitado la vida a una persona. Yo me reservo el comentario sobre él y solamente te digo que estoy en contra de la agresión a la mujer. Si tiene trabajo, qué bueno, ¿para qué hacer leña del árbol caído?”, declaró Latin Lover.

La liberación del luchador dividió opiniones entre internautas y otras celebridades, quienes han cuestionado que vuelva a presentarse en funciones públicas. Otros, al igual que Latin Lover, consideran apropiado que tenga una “segunda oportunidad”.

El peleador lleva más de 25 años de trayectoría
Latin Lover aseguró que todos merecen una segunda oportunidad, pese a la polémica por la detención de ‘el Patrón’ en San Luis Potosí el pasado abril (Foto: Cuartoscuro)

La versión de Mary Carmen Rodríguez y los términos del acuerdo

La versión recabada por la revista TVNotas atribuye a Mary Carmen Rodríguez —la parte denunciante— el testimonio de que solo busca alejarse definitivamente del peleador. Una supuesta fuente cercana habría declarado que el perdón de la denunciante se concedió a cambio de una casa y con el objetivo de evitar que el proceso “se complique más”.

La misma fuente aseguró: “Lo único que pedirá es la casa, porque es donde están sus hijos y tienen estabilidad, pero más no. Ella no quiere tener contacto con él. Solo quiere estar lejos. Está acudiendo con un profesional para poder salir de esta situación, al igual que sus hijos”.

Mary Carmen Rodríguez, denunciante y esposa de ‘el Patrón’, busca alejarse definitivamente tras alcanzar un acuerdo para proteger a sus hijos (Redes sociales)
Mary Carmen Rodríguez, denunciante y esposa de ‘el Patrón’, busca alejarse definitivamente tras alcanzar un acuerdo para proteger a sus hijos (Redes sociales)

Inicialmente trascendió que la liberación del luchador se habría dado a cambio de un millón de pesos. Posteriormente se mencionaron otros factores, como la búsqueda del divorcio y garantizar el hogar de los hijos, aunque no hay confirmación oficial sobre los términos económicos exactos.

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