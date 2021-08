Nuevo León anunció cierre de bares, antros y cancelación de conciertos por tercera ola de COVID-19

La medida se tomó en coordinación con el gobierno del estado y la secretaría de salud local (Foto: Gobierno de Nuevo León)

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y el titular de la Secretaría de Salud de la entidad, Manuel de la O, dieron a conocer que se tomaron nuevas medidas para enfrentar la tercera ola de COVID-19 en el territorio.

La reunión se dio vía zoom entre el ejecutivo local, se acordó cancelar los eventos masivos, la apertura de bares, antros y las tomas de protesta de los gobiernos electos en los municipios.

Se pidió a los presidentes municipales apoyar a las políticas estatales para frenar el aumento de contagios (Foto: Gobierno de Nuevo León)

Asimismo, el titular del ejecutivo de Nuevo León señaló que pidió a los presidentes municipales colaborar en conjunto con el gobierno estatal a fin de frenar los contagios, lo cuales tiene al 79% de ocupación hospitalaria a la entidad.

“El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, llevó a cabo una reunión virtual con los alcaldes del estado, donde se platicó sobre cómo ha avanzado la tercera ola de contagios de COVID-19, así como las medidas que se estarán tomando al respecto”, redactó la cuenta de Twitter del gobierno.

Recomendó a la ciudadanía evitar salir de los hogares si no es necesario, ya que los hospitales se empiezan a saturar de nuevo, aunque recordó que el sistema de salud del estado es fuerte, pero “por eso no debemos relajarnos, para que esto no se salga de control”.

Información en desarrollo

