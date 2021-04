Por esta razón llamaron racista a la periodista mexicana Viri Ríos

La periodista mexicana informó sobre los tonos de piel de los candidatos mexicanos en los diferentes partidos políticos (Foto: Facebook/Viri Ríos)

A lo largo de este viernes, el nombre de la periodista Viri Ríos se convirtió en tendencia dentro de redes sociales debido a que compartió una investigación sobre el color de piel de los candidatos políticos en México.

Debido a esta información, los usuarios crearon el #ViriRacista, pues aseguraron que la información proporcionada por la también profesora en la Universidad de Harvard no era “trascendental” para el proceso electoral, pues sólo se relacionaba con una supuesta búsqueda de votos.

Alrededor del medio día, Viri Ríos publicó una imagen, realizada por Raymundo Campos, investigador del Colegio de México, en la que se puede observar a los diferentes partidos políticos y los tonos de piel de sus candidatos a los diferentes puestos federales, estatales y municipales.

“Estos son los tonos de piel de los candidatos por partido ¿Cosas interesante? Los de #Morena no son los más morenos. Los del #PRIAN son atípicamente blancos. Sigan al gran @rmcamposvazquez para más investigación sobre el tema!”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Este fue el tuit señalado de racismo por los usuarios (Foto: Twitter/Viri_Rios)

Sin embargo, dicha información no pasó desapercibida por los cibernautas, quienes horas más tarde generaron la discusión sobre racismo y aseguraron que no era relevante la gráfica, pues, mencionaron, el tono de piel no importaba ya que ese discurso sólo generaba más división en la sociedad mexicana.

“Me parece un ejercicio q en lugar de contribuir a un mejor entendimiento entre mexicanos, sin importar el color de su piel, invita al resentimiento y la violencia. Es del dominio público que quienes tienen la piel predominantemente blanca en Mx son los que tienen mayores niveles”, compartió un usuario identificado como @akibsiM.

“Argumentos como el color de piel, religión, o sexo son tan estúpidos como discriminatorios. Cuando las neuronas no dan para más, sale lo resentido y acomplejado del ser humano”, escribió una cibernauta llamada @Alejandralrago2

Quien también desestimó el estudio sobre el color de piel de los candidatos fue el youtuber Chumel Torres, quien desde su cuenta de Twitter indicó: “Gracias por su investigación que ayuda a ni madres”.

Chumel Torres también se sumó a las críticas (Foto: Twitter/ChumelTorres)

Algunas otras personas destacaron que Viri Ríos vive “acomplejada” por su tono de piel y las condiciones sociales que se propician por la discriminación que varias personas, por su tez, sufren cada día debido al racismo interiorizado entre los mexicanos.

Por ello, atacaron a la académica por “ponerle filtros” a sus fotos, mismos que lograban hacerla sentir “menos inferior”, pues le daban una imagen diferente a la realidad.

Ante todas las reacciones, Ríos respondió con un tuit, en el cual refirió que en el COLMEX existe una agenda de investigación específicamente sobre el color de piel, pues es un tema importante para desvelar el racismo que existe en los mexicanos

Algunos usuarios llamaron "acomplejada" a la también docente en la Universidad de Harvard (Foto: Mike Blake/Reuters)

“¿Y qué creen? Que hay toda una agenda de investigación sobre color de piel en @elcolmex!! ¿Por qué? Porque importa. Porque es tan racista que tu color de piel influye en tu nivel ingreso, tipo de trabajo y hasta en si ganas una elección. Acá —> http://colordepiel.colmex.mx”

En un segundo mensaje retuiteó un comentario de Raymundo Campos, quien informó que el estudio sobre el color de piel entre los candidatos de los diferentes partidos políticos es importante para conocer si existe discriminación a la hora de elegirlos y crear un sentimiento de representatividad entre los electores.

“Estudiar el tono de piel de políticos es importante. 1. Como en una empresa, es importante estudiar si partidos discriminan a potenciales candidatos; y 2. Sentirse representados es fundamental en democracia, y una variable entre tantas es tono de piel”, sentenció.

