Tunden a comisionada del IFAI que se lanzó contra periodista con comentario clasista

María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, se lanzó en contra de la analista Viridiana Ríos (Foto: Reuters / Mike Blake/Archivo)

Una nueva polémica se gestó en Twitter luego de que esta tarde, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ahora INAI, se lanzara en contra de la analista Viridiana Ríos.

A través de su cuenta personal, la ex funcionaria escribió que “la Viri siempre responderá a su origen”, además, criticó su apariencia física, pues señaló que “ni los filtros que utilizan la disimulan”.

“Desperdicios de recursos en Harvard con la colaboracionista Ríos. La Viri siempre responderá a su origen, ni los filtros que utilizan la disimulan. ‘La mona, aunque se vista de seda’ mona se queda’”, redactó en redes sociales.

La analista respondió al insulto de Pérez-Jaén Zermeño (Foto: captura de pantalla / Twitter@Viri_Rios)

Ante este ataque, la columnista destacó el odio a “los morenos y a la gente que viene de abajo”. De acuerdo con su respuesta, eso se debe a que “les disgusta cualquier mérito que no sea heredado o genético”.

Odian la movilidad social. Odian a los morenos y a la gente que viene de abajo. Les disgusta cualquier mérito que no sea heredado o genético. Les incomoda que pensemos distinto y se los digamos viéndolos a los ojos





Viridiana Ríos es una analista de temas políticos y económicos que escribe en reconocidos medios de circulación nacional e internacional. Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, la reconocida periodista tiene a publicar sus trabajos en los diarios The New York Times, The Washington Post, Forbes y en revistas académicas.

Aunado a esto, la columnista realizó trabajos de investigación en el Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, el Instituto Trans-border, la ONU, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Mundial, el Consejo de Seguridad de México, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El actor Gael García se solidarizó con Ríos (Foto: captura de pantalla / Twitter@GaelGarciaB)

Entre sus más destacados logros se encuentra su tesis doctoral, la cual fue galardonada con el Premio de la Asociación de Ciencia Política Estadounidense. En 2014 obtuvo la Beca Guggenheim y en 2011 la Beca al Mérito de la Universidad de Harvard a la mejor investigación en 2011.

Y es que resulta que Pérez-Jaén es candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a una diputación local. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el periodista Álvaro Delgado. “Esta expresión de racismo contra @Viri_Rios es repugnante, más si viene de María Elena Pérez Jaén, candidata de ⁦@AccionNacional a diputada federal”.

Usuarios en redes sociales se solidarizaron con la investigadora, señalando que “este tipo de personas”, no entiende el México en el que viven. “@Viri_Rios Es increíble cómo la ignorancia y el racismo cumplen la consigna: “si no gano yo, nos pudrimos todos” - el equipo facho. Te mando un abrazo enorme y que lo intrascendente de esos comentarios racistas se vuelvan búmeran para dejar de existir”, escribió el actor Gael García Bernal.

La ex comisionada se disculpó con Viridiana Ríos (Foto: captura de pantalla / Twitter@MElenaPerezJean)

En tanto, la organización Racismo Mx no dudó en pronunciarse al respecto. En su cuenta de Twitter lamentó el hecho señalando que se trata de un mensaje “lleno de racismo y clasismo”.

Una lástima que una ex comisionada del IFAI intente denostar a @Viri_Rios con este tuit lleno de racismo y clasismo. Es una muestra de que aún hay mucho por hacer para erradicar el racismo en México

Por último, Viridiana Ríos denunció que un equipo de Relaciones Públicas se encuentra contactando a personajes conocidos en redes sociales par informar que la cuenta @MElenaPerezJaen es falsa. Ante esta situación, la analista advirtió que “No es así. La cuenta es verdadera pero ha sido cerrada por cobardía”.

“Una disculpa @Viri_Rios si mi tuit se entendió así. No era mi intención. Admiro la superación por el mérito. No apoyo la discriminación. Son tus provocaciones, engaños, la incoherencia y el victimismo lo que repruebo. La única diferencia entre nosotras es el origen ideológico”, reconoció en último momento Pérez-Jaén Zermeño.

