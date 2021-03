El presidente que no rinda cuentas debe ser despojado del poder: AMLO

Andrés Manuel López Obrador expresó que el mandatario que no cumpla con sus obligaciones, debe ser destituido (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó durante una conferencia de prensa que el mandatario que no cumpla con sus obligaciones, debe ser destituido.

Durante su gira por el estado Yucatán, López Obrador ofreció una conferencia de prensa en donde expresó que quienes no sean lo suficientemente responsables de tener una posición de poder, entonces deben ser quitados de dichos puestos.

“Tres años tiene de oportunidad un presidente municipal, seis años un gobernador y un presidente de la República, ¿no sirve, no rinde buenas cuentas, no está a la altura de lo que quiere el pueblo, no gobierna para el pueblo, se dedica a robar, se dedica a actuar con autoritarismo? Para afuera en la siguiente elección, la democracia es competencia, esto obliga a que el que está en el Gobierno haga bien las cosas si quiere que su movimiento o su partido continué”, aseguró.

Por otra parte, López Obrador aseguró que algo que dejará para el futuro, será la eliminación del fraude electoral, para así garantizar que se pueda ejercer la democracia dentro de este país.

El gobernador Mauricio Vila Dosal se unió al Acuerdo Nacional por la Democracia (FOTO: FRANCISCO BALDERAS /CUARTOSCURO)

“Si no hay democracia pues siempre va a ser lo mismo, mediante trampas, y va a continuar la corrupción y va a continuar el autoritarismo. Por eso, qué bien que vamos a dar ese paso juntos para garantizar en Yucatán que en las próximas elecciones no haya fraude electoral”, aseveró.

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, afirmó que él y los 105 presidentes municipales de la entidad decidieron sumarse al Acuerdo Nacional por la Democracia, en el que se llamó a no intervenir en el próximo proceso electoral. Además de que también denunciarán a quienes violen la ley.

“Todo eso va a quedar en el pasado, todo eso se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia, vamos a que se respete la voluntad del pueblo y que la gente de manera libre decida por qué candidato, por qué partido va a votar, eso es lo que vamos también a dejar como herencia, como legado para las nuevas generaciones. No va a ser solo el Tren Maya, sino también va a quedar el ejemplo de que en este tiempo se respetó la voluntad del pueblo, que hubo auténtica democracia”, agregó.

Vila Dosal agregó que muchos de los gobernadores concuerdan que mantenerse al margen de los comicios es lo correcto y que esto ayudará a que la democracia avance en México.

Los gobernadores se unieron al pacto esta semana (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

“Hemos visto con agrado la propuesta que nos hizo a los gobernadores del país de adherirnos a un acuerdo nacional en favor de la democracia. Coincidimos plenamente en que las prácticas antidemocráticas en nuestro País deben ser cosa del pasado”, señaló.

Quiénes se unieron al pacto

Esta semana se dio a conocer que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de Tlaxcala, Marco Mena, de Chiapas, Rutilio Escandón; de Puebla, Miguel Barbosa; de Veracruz, Cuitláhuac García; de Tabasco, Adán Augusto López, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; y de Baja California, Jaime Bonilla, también se unieron al acuerdo.

“Nos comprometemos a que en esta Cuarta Transformación de la vida pública de México de la cual orgullosamente formamos parte, actuaremos, como hasta ahora lo hemos hecho, para que en nuestro México quede en el oscuro pasado, los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales”, pronunció Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

