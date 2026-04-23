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Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

El club vivió una noche marcada por celebraciones en la tribuna y creatividad digital, donde los aficionados transformaron la emotividad en tendencia viral

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Los aficionados de la Liga MX despidieron con humor al equipo del puerto.
Los aficionados de la Liga MX despidieron con humor al equipo del puerto. (Redes Sociales)

Las redes sociales despidieron a Mazatlán en su último partido como local en la Liga MX con una serie de memes y comentarios marcando el fin de la era del equipo sinaloense. En una jornada marcada por la emotividad y el humor, la afición cañonera que se volcó en mensajes y publicaciones tras la victoria frente a Toluca.

La despedida del club de su estadio culminó con un encuentro lleno de emociones y goles, pues el equipo remontó el marcador para cerrar su ciclo en casa con un triunfo dramático de 4-3 ante Toluca. El evento se destacó tanto por la participación activa de los fans en redes como por las acciones dentro del terreno de juego.

Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división.
Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división. (Redes Sociales)

Fiesta en redes y tribunas para el último partido

Mazatlán aprovechó sus cuentas oficiales para compartir imágenes y videos dirigidos a su afición, reconociendo que, aunque no querían despedirse, el momento había llegado. En tanto, los seguidores replicaron el ambiente festivo y nostálgico generando memes y montajes alusivos al partido, haciendo viral la jornada en el balompié mexicano.

Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división.
Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división. (Redes Sociales)

Incluso el equipo visitante, Toluca, se sumó al gesto al publicar su propio homenaje digital en honor a los Cañoneros. El medio tiempo en el Estadio El Encanto ofreció un espectáculo de luces para alentar a la afición, motivando a los presentes a acompañar al equipo hasta el último minuto.

Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división.
Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división. (Redes Sociales)

Un partido digno de recordar en la Liga MX

Mazatlán brindó uno de sus mejores encuentros ante su público, cerrando con broche de oro su etapa en Primera División como local. El equipo logró su primera victoria en la máxima categoría ante los Diablos Rojos, sorprendiendo al imponerse en su último partido en casa ante los choriceros por 4-3.

Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división.
Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división. (Redes Sociales)

El duelo fue intenso desde el inicio: Antonio Mohamed adelantó a Toluca con gol de Everardo del Villar al 45′, aunque Brian Rubio igualó para los locales al 49′. Los bicampeones retomaron la ventaja al 54′ gracias a un tanto de Antonio Briseño. Más tarde, una expulsión para Marcel Ruiz y un penalti marcaron el rumbo.

Desde los once pasos, Édgar Bárcenas empató el encuentro al 69′ y poco después, Gabriel López colocó el tercero para Mazatlán al 75′. Toluca igualó el marcador al 87′ con gol de Nicolás Castro, pero Daniel Hernández firmó la remontada definitiva un minuto más tarde con el tanto decisivo.

Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división.
Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división. (Redes Sociales)

El cierre emotivo del ciclo cañonero

El adiós de Mazatlán no solo se vivió en la cancha, ya que las redes sociales fueron el escenario principal para los tributos y la creatividad de los aficionados. Con ingenio y humor, los usuarios replicaron la atmósfera vivida en El Encanto y lograron que la despedida se transformara en tendencia.

La hazaña ante Toluca deja una huella especial en la historia reciente del club, marcando el cierre de su etapa como local con una victoria memorable y el reconocimiento de su afición tanto en el estadio como en el entorno digital.

Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división.
Las redes sociales hicieron lo suyo en el último partido de Mazatlán en primera división. (Redes Sociales)

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