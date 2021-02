Elecciones 2021: gobernadores de Morena firmaron Acuerdo por la Democracia convocado por AMLO

(Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Este mediodía, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su habitual conferencia de prensa en compañía de los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de Puebla, Miguel Barbosa; de Veracruz, Cuitláhuac García; y a distancia, de Tabasco, Adán Augusto López, con el objetivo de dar a conocer su adhesión al Acuerdo por la Democracia convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La alcaldesa capitalina leyó el documento firmado por todos los mandatarios de Morena y dirigido al jefe del Ejecutivo Federal. Aunque no estuvieron presentes en la videoconferencia, Cuahtémoc Blanco, gobernador de Morelos; y Jaime Bonilla, mandatario de Baja California, también firmaron dicho acuerdo por la democracia.

“Nos comprometemos a que en esta Cuarta Transformación de la vida pública de México de la cual orgullosamente formamos parte, actuaremos, como hasta ahora lo hemos hecho, para que en nuestro México quede en el obscuro pasado, los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales” pronunció.

Y es que cabe recordar que el pasado martes López Obrador leyó en su conferencia de prensa la carta que envió a todos los gobernadores de los estados de la República, en donde hace un llamado a no intervenir en el próximo proceso electoral y no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales.

(Foto: Gobierno de Tabascco)

Ante ello, “nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas”, agregó la funcionaria.

Por ello, aseguró junto con los mandatarios presentes que de observar, en particular, entregas de despensas por alguno de los candidatos, se presentarán las denuncias correspondientes, pues son delitos penales, no sólo administrativos.

“Esperamos que la ciudadanía acuda a las instancias a denunciar y que se proceda en contra de quien acredite esos delitos. No vamos a proteger ni a solapar a nadie, y ojalá todos estemos en la misma línea, hablo de autoridades municipales”, dijo el gobernador de Veracruz.

Hay que mencionar que ellos no fueron los primeros mandatarios en adherirse al acuerdo, pues el pasado 25 de febrero, el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, respondió a la convocatoria para establecer el Acuerdo Nacional por la Democracia.

Foto: @lopezobrador_ / Twitter.

“Me reuní con el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez. Me expresó su decisión de adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia. Es el primer mandatario en responder a la convocatoria que hicimos el 23 de febrero mediante una carta pública. Celebro que coincidamos”, publicó el presidente mexicano a través de su cuenta oficial de Twitter.

El primer mandatario mandó esta carta a casi tres meses de las elecciones del 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y 1,900 ayuntamientos, un número inédito de cargos.

Durante esa mañana, López Obrador recordó a Francisco I. Madero, el líder de la Revolución mexicana de 1910 que acabó con tres décadas de dictadura, al pedir “no intervenir” en las campañas.

“Madero no sólo nos legó el esbozo de este proyecto alternativo de nación que ha debido esperar un siglo a las condiciones para hacerse realidad, sino que dio lecciones de cómo hacerlo en medio de la tempestad; su congruencia en este fundamental asunto se advierte de principio a fin”, pronunció.

