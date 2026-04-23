Toluca vs León, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Clausura 2026 entra en su última jornada con un duelo que puede mover posiciones clave en la tabla.

Toluca y León se enfrentan con objetivos distintos, pero con la misma necesidad: ganar para mantener vivas sus aspiraciones rumbo a la Liguilla.

Toluca busca mejorar su lugar; León va por su última oportunidad

(X / @clubleonfc)

El partido se jugará en el Estadio Nemesio Díez, donde Los Diablos intentará cerrar fuerte para escalar posiciones, mientras León llega obligado a sumar si quiere seguir con vida en el torneo.

El margen es corto para ambos. Toluca necesita asegurar una mejor ubicación, y León se juega prácticamente su última carta, en un escenario donde ya no todo depende de ellos, pero donde dejar puntos en el camino puede ser definitivo.

El antecedente reciente en la “Bombonera” favorece a los locales. En 20 partidos disputados ahí, Toluca suma 9 triunfos por 6 de León y 5 empates. Además, el conjunto esmeralda no gana en este estadio desde el Apertura 2018.

Cuándo y dónde ver el Toluca vs León en México

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El duelo entre Toluca y León se jugará este sábado 25 de abril a las 19:00 horas.

La transmisión será por TV abierta a través de TV Azteca (Canal 7), además de sus plataformas digitales. También podrá verse en televisión de paga por Fox Sports y su servicio de streaming.