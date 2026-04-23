México

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

Fuentes cercanas a la dirigencia apuntan que el impulso proviene de grupos afines a Luisa María Alcalde, quien recientemente anunció que dejará la presidencia nacional del partido

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Damián Alcázar en entrevista para canl Once de México.
Actualmente, Damián Alcázar promociona la serie 'El Mochaorejas', de la plataforma Vix. (Canal Once / YouTube)

La política capitalina suma un giro inesperado. El nombre de Damián Alcázar comenzó a circular en el entorno de Morena como posible aspirante a la alcaldía de Coyoacán, en un movimiento que apuesta por perfiles mediáticos para competir en la Ciudad de México.

De “La Ley de Herodes” a la política local

Reconocido por su papel en La Ley de Herodes, Alcázar ha construido una carrera ligada a la crítica social y política. Esa imagen lo coloca ahora en el radar de un sector de Morena que busca incluirlo en las encuestas internas, mecanismo con el que el partido define candidaturas.

Fuentes cercanas a la dirigencia apuntan que el impulso proviene de grupos afines a Luisa María Alcalde, quien recientemente anunció que dejará la presidencia nacional del partido. La intención sería posicionar al actor como opción competitiva en una demarcación considerada estratégica.

El actor mexicano Damián Alcázar. EFE/ David Maung/Archivo
El actor mexicano Damián Alcázar. EFE/ David Maung/Archivo

La apuesta por figuras públicas

El posible registro de Alcázar responde a una lógica que Morena ya ha explorado: capitalizar el reconocimiento de figuras públicas para fortalecer su presencia electoral. La estrategia recuerda el caso de María Rojo, quien pasó de la actuación a gobernar Coyoacán entre 2000 y 2003 bajo las siglas del PRD.

La comparación ha encendido el debate en redes sociales. Mientras algunos ven viable la candidatura por su perfil crítico, otros cuestionan la falta de experiencia en gestión pública.

Un contexto político en movimiento

El posible salto de Alcázar ocurre en un escenario marcado por reacomodos políticos y anticipación electoral. Diversos actores comienzan a perfilarse rumbo a futuras contiendas, lo que intensifica la competencia interna en los partidos.

En este contexto, Morena busca consolidar su presencia en la capital con perfiles de alto impacto mediático, en paralelo a las críticas de la oposición sobre el rumbo de la llamada Cuarta Transformación.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, no existe una postura pública del actor ni un anuncio formal del partido. La eventual inclusión de Damián Alcázar dependerá de su incorporación a las encuestas internas, proceso que definirá a los candidatos finales.

Por ahora, el nombre del actor ya forma parte de la conversación política. Su posible incursión abre la interrogante sobre si trasladará a la arena pública la mirada crítica que ha mostrado en el cine o si se mantendrá como una propuesta en construcción dentro del partido.

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