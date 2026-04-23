¿Quién es el rostro femenino de la red del tráfico de precursores para el Cártel de Sinaloa que sancionó Estados Unidos?

La participación femenina, lejos de limitarse a roles secundarios, se ha vuelto central en la sofisticación y expansión de las redes criminales

La designación de 23 individuos y empresas por parte de las autoridades de Estados Unidos reveló este jueves una sofisticada red de tráfico de precursores químicos, cruciales para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.

Entre las personas arrestadas destaca el caso de Karina Guadalupe C.T, señalada por la DEA como una de las líderes femeninas más influyentes en la logística de precursores del Cártel de Sinaloa. Su detención en marzo de 2026, tras meses de seguimiento, expone la creciente relevancia de mujeres en posiciones clave dentro de la estructura criminal.

Karina C.T y su liderazgo en la logística del CDS

El papel de Carrillo Torres ha sido descrito como estratégico: supervisaba cadenas de suministro, gestionaba empresas fachada y facilitaba la compra internacional de químicos procedentes principalmente de Asia. De acuerdo con fuentes oficiales, la detenida mantenía vínculos directos con integrantes de alto rango del cártel, actuando como nexo entre proveedores extranjeros y laboratorios mexicanos.

A raíz de los hechos, la presencia femenina en la operación logística del narcotráfico químico no es un hecho aislado. Las mujeres han pasado de ocupar roles tradicionalmente secundarios a ocupar posiciones de liderazgo en áreas de administración, transporte y lavado de activos. Este cambio responde, en parte, a la necesidad de sofisticar las operaciones y reducir la visibilidad ante las autoridades.

El Cártel de Sinaloa, considerado por la DEA como la organización criminal transnacional más grande del mundo, ha diversificado su estructura interna para adaptarse a la presión internacional. La red abarca más de 40 países y emplea a decenas de miles de personas, con una capacidad operativa que va desde la producción de fentanilo y metanfetamina hasta la distribución global y el blanqueo de capitales.

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Tras la detención de líderes históricos como Ismael “El Mayo” Zambada-García y Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cártel ha experimentado una fragmentación en facciones como “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Este contexto ha favorecido la emergencia de nuevos actores, incluidas mujeres, en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Empresas fachada y redes internacionales: la sofisticación logística

El arresto de Carrillo Torres ilustra cómo las mujeres han accedido a la gestión de empresas pantalla, clave para ocultar movimientos financieros y adquisición de insumos prohibidos. Expertos señalan que su perfil combina discreción, capacidad de negociación y una red de contactos internacionales, lo que les permite evadir controles y sostener el flujo de precursores esenciales para la fabricación de drogas sintéticas.

Las investigaciones de las autoridades estadounidenses han detectado la utilización de negocios fachada para el tránsito de productos químicos, frecuentemente camuflados en cargamentos legales. La participación femenina en la administración de estas empresas ha contribuido a diversificar los métodos de ocultamiento y a fortalecer la resiliencia de la red criminal.

El Cártel de Sinaloa ha perfeccionado sus canales de importación de precursores, principalmente desde China e India, para abastecer laboratorios en el norte y occidente de México. La logística involucra múltiples capas de intermediarios, transportistas y operadores financieros, entre los que cada vez es más frecuente la presencia de mujeres con formación en comercio internacional y finanzas.

Esta sofisticación ha permitido al cártel mantener la producción a pesar de los esfuerzos internacionales para restringir el acceso a químicos esenciales. La reducción de la pureza del fentanilo detectada en los últimos años estaría relacionada con estas restricciones, aunque la organización ha logrado compensar esas limitaciones mediante innovación química y nuevas rutas de suministro.

El Gobierno de México expulsó a 26 personas a Estados Unidos, esto derivado de presuntos vínculos con distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. (SSPC)

En el caso de las mujeres líderes, como Carrillo Torres, su papel no se limita a la importación de insumos. También coordinan la distribución interna y la reconversión de empresas, lo que facilita el reciclaje de ganancias ilícitas en el sistema financiero legal. Esta capacidad de adaptación ha sido reconocida por autoridades estadounidenses como uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico.

Desafíos para la DEA y el futuro del liderazgo femenino del CDS

El Cártel de Sinaloa ha expandido su alcance más allá de las fronteras mexicanas, consolidando alianzas con redes criminales globales y utilizando mecanismos avanzados de lavado de dinero. El empleo de criptomonedas, bancos subterráneos y empresas fachada ha complicado la trazabilidad de los flujos financieros, una tarea en la que la intervención femenina ha resultado determinante.

Según la DEA, el impacto del cártel en Estados Unidos es devastador: la organización es responsable directa de buena parte de las más de 84 mil muertes por sobredosis registradas en 2024, principalmente a causa de fentanilo y metanfetamina. El uso de redes sociales y mensajería instantánea ha facilitado la distribución y el reclutamiento de nuevos integrantes, incluso adolescentes.

El avance de mujeres en la estructura logística del narcotráfico responde, según los hechos, a una combinación de factores: la necesidad de diversificar perfiles, el aumento de controles sobre operadores masculinos y la percepción de menor sospecha por parte de autoridades. Esta tendencia ha generado una nueva dinámica interna y ha obligado a las agencias antidrogas a replantear sus estrategias de investigación.

La detención de las 23 personas, con la inclusión de figuras femeninas en puestos clave, evidencia la evolución del Cártel de Sinaloa hacia una estructura más compleja y menos predecible. Las investigaciones continúan, y las autoridades esperan que estos arrestos permitan desmantelar nuevas células y revelar la profundidad de la participación femenina en el tráfico de precursores.

Foto: Departamento del Tesoro EEUU

El nuevo rol de las “buchonas” en la estructura criminal

En los últimos años, el término “buchona” ha pasado de referirse únicamente a las parejas de narcotraficantes, a designar a mujeres con roles cada vez más activos dentro de las organizaciones criminales mexicanas. Según la tesis de Alejandra León para El Colegio de la Frontera Norte, estas mujeres moldean su imagen para encajar con los estereotipos de la narcocultura, pero su función va mucho más allá de la apariencia.

El especialista en seguridad Ghaleb Krame sostiene que el papel de las buchonas ha evolucionado: ya no se limita al acompañamiento, sino que abarca tareas operativas como mensajería financiera, intermediación y exploración para las células criminales. Krame describe casos en los que estas mujeres viajan con pasaportes limpios, hablan inglés y pasan desapercibidas, convirtiéndose en piezas clave para la logística y la negociación.

Para Krame, la imagen mediática de la buchona como “la novia del narco” es solo la superficie. Las organizaciones criminales valoran su capacidad de operar con bajo perfil y de utilizar lo que el experto llama “poder blando”. Una mujer con visa limpia y disciplina puede resultar más útil que un grupo de hombres armados, facilitando operaciones sensibles sin levantar sospechas.

El fenómeno incluso ha llegado a la política, con buchonas participando en campañas locales o aspirando a cargos públicos. Este cruce entre lo criminal y lo político fortalece una red narco-estado donde el respaldo económico y la intimidación silenciosa consolidan su influencia. La estética y el poder ya forman parte del mismo engranaje, donde la mujer no es solo acompañante, sino un nodo esencial para el funcionamiento del cartel.

El caso de Karina Guadalupe C.T se perfila como un punto de referencia en el análisis de género dentro del crimen organizado. Su arresto, lejos de ser un hecho aislado, anticipa el surgimiento de nuevas liderazgos femeninos en la logística criminal, una tendencia que podría reconfigurar el mapa del narcotráfico en los próximos años.