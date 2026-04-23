México

Mujeres 50 a 64 años Edomex: este es el LINK oficial para consultar resultados de Alimentación para el Bienestar 2026

La consulta se realiza en línea y forma parte de un proceso con fechas límite para completar la inscripción y acceder a la canasta alimentaria

Guardar
Imagen KGONXY7UFJGR3PJPNZX6R5LQMY

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, habilitó el portal oficial para que las solicitantes del programa Alimentación para el Bienestar consulten si fueron preseleccionadas.

En esta plataforma se publican los folios de las personas que cumplen con los criterios establecidos, por lo que es indispensable tener a la mano el número asignado durante el pre-registro.

Fechas clave para revisar resultados y completar el trámite

El proceso de este programa social se divide en etapas bien definidas. Actualmente, las solicitantes se encuentran en la fase de consulta de resultados preliminares, la cual se lleva a cabo:

  • Del 20 de abril al 8 de mayo de 2026: publicación de folios preseleccionados
  • En ese mismo periodo: entrega presencial de documentos en módulos
  • Del 18 al 22 de mayo de 2026: publicación de resultados finales

Es importante subrayar que aparecer en la primera lista no garantiza el apoyo, sino que permite continuar con el proceso de validación.

El acceso se realiza en línea mediante el sitio: https://bienestar.edomex.gob.mx

Pantalla digital exhibe una infografía del programa Alimentación para el Bienestar del Estado de México, detallando fechas, proceso de consulta de folios y beneficios.
Una pantalla digital muestra los detalles del programa Alimentación para el Bienestar del Gobierno del Estado de México, incluyendo fechas clave para la consulta de resultados preliminares y finales, así como los beneficios y requisitos para mujeres de 50 a 64 años

¿Qué pasa si tu folio aparece en la lista?

Si tu folio fue publicado en el portal oficial, deberás acudir personalmente a los módulos establecidos para formalizar tu registro. En esta etapa se solicita la entrega de documentación que respalde la información proporcionada durante el pre-registro.

Las autoridades han advertido que no cumplir con este paso dentro del plazo establecido implica quedar fuera del programa, incluso si se había sido preseleccionada.

Resultados finales: cuándo sabrás si eres beneficiaria

Una vez concluida la revisión documental, la Secretaría de Bienestar publicará el listado definitivo de beneficiarias entre el 18 y el 22 de mayo de 2026.

Solo los folios incluidos en esta segunda publicación serán considerados como beneficiarias oficiales del programa, con derecho a recibir el apoyo.

¿Qué apoyo otorga el programa?

El programa Alimentación para el Bienestar está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es combatir la carencia alimentaria en el Estado de México.

Los beneficios incluyen:

  • Entrega de canasta alimentaria, de una hasta seis ocasiones durante el año
  • Acceso a servicios complementarios como:
    • Atención médica general
    • Asesoría nutricional
    • Apoyo psicológico
    • Orientación jurídica
    • Atención gerontológica y trabajo social

Requisitos para acceder al programa

De acuerdo con la convocatoria, las solicitantes debían cumplir con los siguientes criterios:

  • Tener entre 50 y 64 años de edad
  • Ser mexicana por nacimiento o naturalización
  • Residir en el Estado de México
  • Presentar condición de pobreza o carencia alimentaria
Imagen CGLIJEGOXBFQNFL4WZ6SXZ5SBI

Un programa enfocado en la atención social

Con este programa, el gobierno estatal busca fortalecer la seguridad alimentaria de un sector específico de la población femenina que enfrenta condiciones de vulnerabilidad. La publicación de resultados marca una etapa decisiva para miles de solicitantes que buscan acceder a este apoyo en 2026.

Por ello, las autoridades recomiendan consultar el portal oficial dentro de las fechas establecidas y completar el proceso sin retrasos, a fin de no perder la oportunidad de integrarse como beneficiarias.

Temas Relacionados

Alimentación para el BienestarEdomexMujeres 50 a 64 añosProgramas Bienestarprogramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo es vivir con esquizofrenia? Posible padecimiento del tirador de Teotihuacán

El trastorno va más allá de los síntomas como alucinaciones, centrándose en una alteración profunda de la autoexperiencia

¿Cómo es vivir con esquizofrenia? Posible padecimiento del tirador de Teotihuacán

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

La detención fue realizada por elementos de la Semar

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se deprecia tras escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente

El tipo de cambio opera con sesgo alcista, impulsado por el reforzamiento del billete americano en el mercado, al cierre de la cotización de este jueves

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se deprecia tras escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente

Mamá de Carolina Flores manda un mensaje a la suegra que habría asesinado a la exreina de belleza: “Entréguese”

La joven recibió varios impactos de bala en un departamento de Polanco

Mamá de Carolina Flores manda un mensaje a la suegra que habría asesinado a la exreina de belleza: “Entréguese”

Pemex: Comisión Consultiva trazará plan de desarrollo energético a largo plazo en México

Buscan trazar la ruta para que Petróleos Mexicanos pase de ser una empresa petrolera a una entidad energética

Pemex: Comisión Consultiva trazará plan de desarrollo energético a largo plazo en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Revelan que la unidad de la CIA que operó en Chihuahua es la misma que habría ubicado a “El Mencho” en Tapalpa

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

¿Quién es el rostro femenino de la red del tráfico de precursores para el Cártel de Sinaloa que sancionó Estados Unidos?

Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

ENTRETENIMIENTO

Esto cuestan los boletos para Melanie Martínez en el Palacio de los Deportes de CDMX

Esto cuestan los boletos para Melanie Martínez en el Palacio de los Deportes de CDMX

Poncho de Nigris arremete contra Karely Ruiz por su entrada al Supernova 2026: “Se coordinaron a escondidas”

Victoria Ruffo y Maribel Guardia callan rumores y exhiben su polémica amistad: “Siempre está en las malas conmigo”

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

“Yo sí le daba a Nodal”: Adela Micha tras reencontrarse con el esposo de Ángela Aguilar en la Feria de San Marcos

DEPORTES

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima

Toluca vs León, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026