Mujeres 50 a 64 años Edomex: este es el LINK oficial para consultar resultados de Alimentación para el Bienestar 2026

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, habilitó el portal oficial para que las solicitantes del programa Alimentación para el Bienestar consulten si fueron preseleccionadas.

En esta plataforma se publican los folios de las personas que cumplen con los criterios establecidos, por lo que es indispensable tener a la mano el número asignado durante el pre-registro.

Fechas clave para revisar resultados y completar el trámite

El proceso de este programa social se divide en etapas bien definidas. Actualmente, las solicitantes se encuentran en la fase de consulta de resultados preliminares, la cual se lleva a cabo:

Del 20 de abril al 8 de mayo de 2026: publicación de folios preseleccionados

En ese mismo periodo: entrega presencial de documentos en módulos

Del 18 al 22 de mayo de 2026: publicación de resultados finales

Es importante subrayar que aparecer en la primera lista no garantiza el apoyo, sino que permite continuar con el proceso de validación.

El acceso se realiza en línea mediante el sitio: https://bienestar.edomex.gob.mx

Una pantalla digital muestra los detalles del programa Alimentación para el Bienestar del Gobierno del Estado de México, incluyendo fechas clave para la consulta de resultados preliminares y finales, así como los beneficios y requisitos para mujeres de 50 a 64 años

¿Qué pasa si tu folio aparece en la lista?

Si tu folio fue publicado en el portal oficial, deberás acudir personalmente a los módulos establecidos para formalizar tu registro. En esta etapa se solicita la entrega de documentación que respalde la información proporcionada durante el pre-registro.

Las autoridades han advertido que no cumplir con este paso dentro del plazo establecido implica quedar fuera del programa, incluso si se había sido preseleccionada.

Resultados finales: cuándo sabrás si eres beneficiaria

Una vez concluida la revisión documental, la Secretaría de Bienestar publicará el listado definitivo de beneficiarias entre el 18 y el 22 de mayo de 2026.

Solo los folios incluidos en esta segunda publicación serán considerados como beneficiarias oficiales del programa, con derecho a recibir el apoyo.

¿Qué apoyo otorga el programa?

El programa Alimentación para el Bienestar está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es combatir la carencia alimentaria en el Estado de México.

Los beneficios incluyen:

Entrega de canasta alimentaria , de una hasta seis ocasiones durante el año

Acceso a servicios complementarios como: Atención médica general Asesoría nutricional Apoyo psicológico Orientación jurídica Atención gerontológica y trabajo social



Requisitos para acceder al programa

De acuerdo con la convocatoria, las solicitantes debían cumplir con los siguientes criterios:

Tener entre 50 y 64 años de edad

Ser mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en el Estado de México

Presentar condición de pobreza o carencia alimentaria

Un programa enfocado en la atención social

Con este programa, el gobierno estatal busca fortalecer la seguridad alimentaria de un sector específico de la población femenina que enfrenta condiciones de vulnerabilidad. La publicación de resultados marca una etapa decisiva para miles de solicitantes que buscan acceder a este apoyo en 2026.

Por ello, las autoridades recomiendan consultar el portal oficial dentro de las fechas establecidas y completar el proceso sin retrasos, a fin de no perder la oportunidad de integrarse como beneficiarias.