Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

El FBI informó el operativo para arrestar a integrantes de La Mafia Mexicana" también conocidos como La Eme, en California. (AP/J.C.Hong)

Integrantes de la Mafia Mexicana, también identificada como La Eme, fueron aprehendidos este jueves durante una serie de operativos en el sur de California, informó el Federal Bureau of Investigation (FBI). Las redadas, denominadas por las autoridades como “Operación Paraíso de los Gangsta”, forman parte de una estrategia para debilitar a esta organización señalada de ejercer control sobre la mayoría de las pandillas callejeras hispanas en el estado y de mantener vínculos directos con el Cártel de Sinaloa desde 2025.

Las redadas dejan 37 detenidos y decenas de kilos de droga asegurados

En total, los agentes federales capturaron a 37 presuntos integrantes de la estructura delictiva. Durante la operación, que se ejecutó en puntos como Lakewood, Santa Ana y Anaheim, las fuerzas policiacas incautaron 25 armas de fuego, más de USD 50.000 en efectivo, cuatro kilos de fentanilo, 54 kilos de metanfetamina, tres kilos de cocaína, un kilo de heroína y cinco mil pastillas de fentanilo.

Además, otras diez acusaciones alcanzan a individuos ligados a La Eme que ya se encuentran privados de la libertad en prisiones estatales de California. Las acciones desplegadas por los agentes federales y la policía local se concentraron principalmente en residencias ubicadas en el condado de Orange, con énfasis en hogares identificados como puntos de narcomenudeo y centros de operación de actividades extorsivas.

El FBI informó el operativo para arrestar a integrantes de La Mafia Mexicana" también conocidos como La Eme, en California. (AP/J.C.Hong)

Entre los acusados ​​arrestados esta mañana se encuentran:

Jaime Alvarado, 42 años, alias “Junior” y “Brian Barbas”, de Lake Elsinore;

Karina Cesena, de 32 años, también de Lake Elsinore; y

Mario Flores, de 40 años, alias “Happy”, de Anaheim.

Entre los miembros de alto rango de la pandilla que ya se encuentran bajo custodia estatal y que se espera que comparezcan por primera vez y sean procesados ​​en las próximas semanas se incluyen:

Luis Cárdenas, de 48 años, alias “Gangster”, “Pops” y “Tío”, recluso en la prisión estatal de Ironwood;

José Antonio Ochoa Madrigal, de 41 años, alias “Sparky”, de Santa Ana, que se encuentra encarcelado en una cárcel del condado de Orange.

“La Eme”: control carcelario e intermediación con cárteles

La Mafia Mexicana funciona principalmente desde el sistema penitenciario estatal, donde impone reglas estrictas a las pandillas hispanas bajo su área de influencia. Entre sus mecanismos de control, destaca la imposición de “impuestos” sobre la venta de drogas ilícitas y la extorsión sistemática a comerciantes y familias de reclusos.

La organización ha establecido una red de intermediación entre los cárteles de la droga mexicanos, en particular el Cártel de Sinaloa, y las agrupaciones callejeras que distribuyen sustancias en California, incluyendo bandas como Calle 18 y MS-13. En 2025, reportes judiciales evidenciaron que La Eme acuerda brindar protección a narcotraficantes de alto perfil –incluido Joaquín “El Chapo” Guzmán– a cambio de suministro constante de drogas y respaldo externo. Las autoridades estadounidenses señalan que estos pactos refuerzan la capacidad del grupo para influir no solo en los mercados ilegales sino en la estructura de las prisiones.

Tácticas policiales y perfil de los detenidos

La “Operación Paraíso de los Gangsta” implementó recursos tácticos poco habituales, con agentes ataviados en uniformes militares y vehículos blindados. Las redadas ocurrieron al amanecer, cuando decenas de elementos formaron caravanas y desplegaron granadas aturdidoras para irrumpir en domicilios asociados con el grupo.

Entre los aprehendidos figura Andrew Hernández, alias “Speedy”, buscado por cargos relacionados con narcotráfico. La detención de Hernández ocurrió en una casa tipo bungalow en Lakewood. El operativo incluyó la detención de un acompañante. Otras aprehensiones se realizaron en inmuebles catalogados como centros logísticos y financieros de La Eme.

De acuerdo con declaraciones de Bill Essayli, fiscal federal principal de Los Ángeles, la “Mafia Mexicana es la banda más poderosa y prolífica que opera desde las prisiones estatales. Ellos controlan y dirigen todas las pandillas callejeras hispanas en los barrios”.

El perfil de los detenidos abarca desde presuntos sicarios hasta operadores financieros y responsables de rutas de tráfico de droga. Las acusaciones formales incluyen delitos de homicidio, narcotráfico y extorsión.

El objetivo: debilitar la coordinación entre cárteles y bandas locales

Según el director del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, la redada busca desmantelar la cadena de mando que permite la entrada y distribución de drogas mexicanas en el sur de California. Patel afirmó: “Hemos dado un golpe decisivo para interrumpir la logística de suministro y distribución de narcóticos en asociación con organizaciones internacionales como el Cártel de Sinaloa”.

Las investigaciones previas permitieron identificar que la Mafia Mexicana actúa tanto como autoridad criminal en cárceles como en las calles, supervisando extorsiones, trata de personas y distribución ilícita en colaboración con otras pandillas latinas.

Las detenciones refuerzan la presión sobre el crimen organizado tras meses de operativos

La operación reciente forma parte de una ofensiva más amplia contra agrupaciones delictivas. Apenas en marzo, autoridades estadounidenses llevaron a cabo una redada que derivó en el desmantelamiento de la llamada “superpandilla” Calle 18. El dispositivo de este jueves, que reunió a más de cien agentes federales y locales, representa el mayor golpe a la Mafia Mexicana en los últimos años.

Hasta el momento, el saldo oficial es de 43 acusaciones formales, 37 detenidos en el operativo reciente y diez cargos adicionales contra presos vinculados a la organización. Las autoridades no han informado sobre resistencia armada ni personas lesionadas durante la ejecución de las órdenes de aprehensión.

Las investigaciones continúan para definir la estructura financiera de la organización y localizar a más miembros considerados objetivos prioritarios. Los operativos se mantienen activos en zonas de influencia del grupo, sobre todo en el condado de Orange y otros puntos del sur de California.

37 presuntos integrantes de la Mafia Mexicana fueron detenidos en un megaoperativo al sur de California, junto con 43 personas imputadas por delitos graves.

Se incautaron 25 armas de fuego, más de USD 50.000, cuatro kilos de fentanilo y 54 kilos de metanfetamina , además de heroína, cocaína y cinco mil pastillas de fentanilo.

La Mafia Mexicana mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa y controla la mayoría de las pandillas callejeras hispanas en California, operando desde las cárceles estatales.