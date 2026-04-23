“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

Sheinbaum detalló que será el Senado de la República el encargado de establecer posibles sanciones en contra de la gobernadora de Chihuahua y el fiscal estatal. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que pese a la participación de dos agentes de la CIA en labores operativas en el estado de Chihuahua, no buscará “generar conflicto” con los Estados Unidos.

Al ser cuestionada sobre la presencia de los elementos estadounidenses en territorio mexicano sin que fuera notificada la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la mandataria señaló que la Ley de Seguridad Nacional es clara al prohibir labores operativas de agentes extranjeros, por lo que culpó directamente al gobierno de Chihuahua por buscar su colaboración.

“Nosotros no queremos entrar en disputa con el Gobierno de los Estados Unidos ni mucho menos. Si tenemos una excelente colaboración en materia de seguridad, pero a los gobiernos de los estados y en particular a Chihuahua, es que esa colaboración la determina la Secretaría de Relaciones Exteriores. No pueden ellos establecer una relación directa. No se puede, y menos en operativos en campo”, comentó.

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