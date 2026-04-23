El grupo de K-pop Enhypen anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar sus entradas: reportan más de 65 mil personas en fila virtual

ENHYPEN anuncia segunda fecha para la Ciudad de México. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Debido al éxito obtenido durante la preventa de boletos, la banda de K-pop, Enhypen tendrá una segunda fecha en la Ciudad de México como parte de su gira internacional “Blood Saga”.

La promotora del evento publicó este anuncio a través de sus redes sociales, dando una nueva oportunidad a las fanáticas que se quedaron fuera, después de la alta demanda en la fila virtual, la cual registró al menos 65 mil personas.

“Debido a la increíble demanda, el concierto de @ENHYPEN en la #ArenaCDMX ya es SOLD OUT ‼️ Pero no te preocupes ENGENE porque te tenemos una SEGUNDA FECHA", escribió.

¿Cuándo es la nueva fecha del concierto de Enhypen en CDMX?

De acuerdo con la información proporcionada, la nueva presentación se se llevará a cabo el domingo 12 de julio en la Arena CDMX, tras agotar todas las entradas para la primera fecha el sábado 11 de julio.

La venta general será a partir del 24 de abril a las 10:00 horas, en taquillas del recinto y la página oficial de Superboletos.

Precios oficiales del concierto

Este evento musical tiene un rango de precios desde los 836 pesos en la zona más alta del lugar hasta los 12 mil 330, este último incluye un paquete VIP para una experiencia única entre el artista y sus seguidoras.

Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos

Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos

GA - 5 mil 620 pesos mexicanos

Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos

Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos

AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos

Morado - 1,966 pesos mexicanos

Celeste 1,715 pesos mexicanos

Gris - 1,275 pesos mexicanos

Café 1, 024 pesos mexicanos

Rosa - 836 pesos mexicanos

Enhypen en México ((Instagram/@arenacdmx))

Paquetes VIP

Blood Package

1 boleto en GA (de pie)

Acceso anticipado a GA (antes que Saga Package)

Acceso a Soundcheck (previo al show)

Send off / Despedida (posterior al show)

Oportunidad de compra anticipada de mercancía

Regalo especial de la gira VIP

Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Saga Package

1 boleto en GA (de pie)

Segundo acceso anticipado a GA (después que Blood Package)

Acceso a Soundcheck (previo al show)

Regalo especial de la gira VIP

Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Nota: No habrá zonas designadas con barreras o barricadas que delimiten áreas. El acceso a la parte frontal del escenario depende del orden de llegada.

Este concierto marca la primera vez de los integrantes de Enhypen, Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki en tierras mexicanas, por lo que se espera un espectáculo inolvidable.