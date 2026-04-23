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Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se deprecia tras escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente

El tipo de cambio opera con sesgo alcista, impulsado por el reforzamiento del billete americano en el mercado, al cierre de la cotización de este jueves

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Conoce en cuánto cerró el precio del dólar en México este jueves 23 de abril de 2026. (REUTERS/Edgard Garrido)
Conoce en cuánto cerró el precio del dólar en México este jueves 23 de abril de 2026. (REUTERS/Edgard Garrido)

Este jueves, el tipo de cambio USD/MXN muestra una tendencia al alza, impulsado por la preferencia por el dólar como activo refugio ante la persistencia de las tensiones en Medio Oriente.

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,42 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,49% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando acabó con 17,34 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,65%; pero desde hace un año mantiene aún una disminución del 9,38%.

Si confrontamos el dato con fechas pasadas, encadenó tres jornadas seguidas en valores positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo previsible ahora mismo.

Por otro lado, el reporte de inflación correspondiente a la primera quincena de abril en México registró un incremento de 0,11% respecto a la quincena anterior, por encima de las previsiones de 0,08%, aunque menor al dato anterior de 0,62%. Aunado a eso, la inflación general anual alcanzó 4,53%, con un repunte del componente no subyacente hasta 5,41%, impulsado principalmente por las presiones en el sector agropecuario.

Además, de acuerdo con el reporte de divisas de Grupo Financiero Monex, las ventas minoristas en México experimentaron un crecimiento anual de 3,1% en febrero, inferior al 5,0% registrado previamente, debido a la contracción del 6,2% observada en el segmento de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco.

El índice DXY, que mide la fuerza del billete estadounidense ante otras divisas, situó al dólar en 98,80, su nivel más alto en una semana, como consecuencia del nerviosismo generado por el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

En el estrecho de Ormuz, el tráfico marítimo continúa paralizado tras las incautaciones efectuadas por el ejército iraní, mientras que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dispuso atacar cualquier embarcación que busque colocar nuevas minas marítimas, en un contexto de tensiones crecientes respecto a la semana previa.

Pronósticos económicos del tipo de cambio USD/MX para este 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano, una de las monedas más cotizadas del mercado cambiario

El peso fue la primer moneda oficial en utilizar el signo $ en el mercado. (REUTERS/Edgard Garrido)
El peso fue la primer moneda oficial en utilizar el signo $ en el mercado. (REUTERS/Edgard Garrido)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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