Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Erik “Terrible” Morales incluyó a Saúl Canelo Álvarez en su selección de los cinco mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. (Instagram/@terrible100| REUTERS)

El ex pugilista de Tijuana, Erik “Terrible” Morales, incluyó a Saúl Canelo Álvarez en su selección de los cinco mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Reconocido como una de las figuras más destacadas del boxeo nacional, su opinión tiene un peso considerable dentro de este deporte.

El respaldo de Morales refuerza la trascendencia de Álvarez en la historia del boxeo mexicano. La inclusión del tapatío en la lista de los mejores pugilistas del país destaca su impacto más allá de los títulos, consolidando su legado como uno de los nombres imprescindibles para entender la actualidad y el pasado reciente de este deporte en México.

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Mejores peleadores mexicanos de la historia, según Morales

Erik “Terrible” Morales colocó a Julio César Chávez y Saúl “Canelo” Álvarez como los dos mejores boxeadores mexicanos, aunque advirtió que la comparación entre ambos exige revisar a detalle el nivel de oposición que enfrentaron. En conversación con el podcast Los Reyes, el excampeón mundial sostuvo que Chávez ocupa el primer lugar “por logros y por nivel de oposición”, pero no descarta que Canelo pueda alcanzar ese sitio.

Morales también se ubicó a sí mismo en el tercer puesto de su ranking personal, y argumentó que enfrentó a peleadores reconocidos en el Salón de la Fama. El tijuanense afirmó que, al menos, está entre los primeros cinco. Añadió que Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera completan la lista, y finalmente destacó que Barrera no puede quedar fuera, ya que también suma grandes logros a su trayectoria.

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“Número uno, bueno, está Chávez, por logros y por nivel de oposición, pero habría que verlo a detalle con Canelo. Top 1 Chávez y Canelo, pero (Canelo) puede ser dos. En nivel de oposición, salones de la fama, todos sus peleadores, yo soy tres sin pedos, o por lo menos, si te puedo asegurar que estoy entre los primeros cinco, tu servilleta. En cuarto lugar está Márquez y Barrera, porque Barrera también tuvo grandes logros, güey, no lo puedes quitar”, comentó.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

¿Qué sigue para Saúl Álvarez?

El regreso de Saúl “Canelo” Álvarez al boxeo profesional tiene fecha y lugar definidos. El púgil originario de Guadalajara, Jalisco, volverá al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, en busca de un nuevo campeonato mundial de las 168 libras.

El nombre de su próximo rival aún no se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, las expectativas dentro del circuito deportivo apuntan a Christian Mbilli como el principal candidato para disputarle el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los supermedianos. De concretarse este combate, el enfrentamiento marcaría el retorno de Álvarez tras perder su campeonato indiscutido de las 76,2 kilogramos (168 libras) frente a Terence Crawford y someterse a una cirugía de codo.