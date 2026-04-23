México

Poncho de Nigris arremete contra Karely Ruiz por su entrada al Supernova 2026: “Se coordinaron a escondidas”

La disputa por contratos, acuerdos y decisiones empresariales escala tras declaraciones cruzadas entre ambos creadores

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Las declaraciones anticipadas de Poncho de Nigris desatan críticas y cuestionamientos sobre su profesionalismo en redes sociales. (RS)
La polémica entre Poncho de Nigris y Karely Ruiz por la participación de la influencer en Supernova Genesis enfrenta versiones encontradas sobre contratos y acuerdos legales. - (RS)

El conflicto entre Poncho de Nigris y Karely Ruiz sumó un nuevo capítulo luego de que el también empresario reaccionara públicamente a las declaraciones de la creadora de contenido, quien días antes había afirmado: “No soy esclava de nadie”.

La tensión surge en el contexto del evento Supernova Génesis 2026, donde Karely fue anunciada como participante tras la salida de Lupita Villalobos por motivos de salud. Su incorporación desató dudas sobre posibles restricciones contractuales relacionadas con el proyecto Ring Royale.

Ante esto, De Nigris decidió fijar postura y detallar su versión, centrando el debate en acuerdos legales y decisiones que, según él, no fueron consultadas de manera adecuada.

La respuesta de Poncho: contratos, bloqueos y decisiones “a escondidas”

La disputa entre Karely Ruiz y Poncho de Nigris ha intensificado la expectativa y el interés del público en el evento de boxeo Supernova en la Arena Ciudad de México. (X)
Parte del contrato publicado por Poncho de Nigris en sus redes sociales. - (X)

Poncho de Nigris fue contundente al explicar su papel dentro del proyecto. Aclaró que no forma parte del equipo directo de Karely, pero sí es socio fundador de Ring Royale, lo que lo vincula a los acuerdos firmados previamente.

En su mensaje, lanzó una de las frases más polémicas: “Se coordinaron sin avisar ni preguntar. A escondidas se comenzaron a negociar temas de su participación”. Con ello, señaló que la influencer habría iniciado conversaciones sin considerar las cláusulas vigentes.

También afirmó que el contrato establecía una restricción de seis meses para participar en otro evento de boxeo. Según su versión, esta condición fue ignorada en el proceso que derivó en la presentación de Karely en Supernova Genesis.

“No cobré ni penalicé”: la postura que busca marcar distancia

Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)
Poncho de Nigris aclaró que, aunque no es parte del equipo de Karely Ruiz, es socio fundador de Ring Royale y está ligado a los acuerdos firmados en el proyecto. - (X/ @NetflixLAT)

De Nigris aseguró que, pese a la situación, optó por no aplicar sanciones económicas. “Accedí a NO COBRAR NI PENALIZAR. No he recibido ningún peso”, declaró, rechazando versiones que apuntaban a un beneficio económico de su parte.

Además, señaló que incluso intentó mediar para encontrar un punto intermedio, aunque también denunció que el proyecto Supernova habría interferido con su equipo al intentar atraer a sus peleadores con ofertas económicas.

El empresario expresó sorpresa por las declaraciones de Karely Ruiz, al considerar que afectan su imagen profesional. “Me sorprende la manera de dirigirse públicamente”, afirmó, insistiendo en que su intención ha sido sumar dentro del entorno del entretenimiento.

Un conflicto que aumenta la expectativa del evento

Primer plano del rostro de Poncho de Nigris mirando hacia arriba y a la derecha, con el logo dorado de Ring Royale en un círculo negro en la esquina superior derecha
Karely Ruiz fue incorporada a Supernova Genesis tras la salida de Lupita Villalobos, generando dudas sobre posibles restricciones contractuales ligadas a Ring Royale. - (Instagram: @ponchodenigris)

Mientras tanto, Karely Ruiz había minimizado previamente la influencia de De Nigris en la resolución del conflicto, asegurando que todo se solucionó directamente con los responsables del proyecto Ring Royale.

La influencer también reconoció que su preparación para el combate contra Kim Shantal fue limitada en tiempo, lo que añade presión a su participación en el evento programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Este intercambio de declaraciones ha elevado la atención sobre Supernova Genesis, donde no solo se enfrentan figuras del entretenimiento, sino también versiones encontradas sobre profesionalismo, contratos y decisiones dentro del negocio.

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