América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima

Ni cementeros ni águilas pudieron sostener su lugar en la zona. (Especial)

El nuevo ranking de clubes Concacaf trae sorpresas para la afición mexicana: en donde América y Cruz Azul descendieron varios lugares en la tabla, lo que que refleja momento por el que atraviesan ambos clubes de la Liga MX.

Este listado abarca el desempeño acumulado de los equipos desde el listado anterior, publicado en marzo, hasta el lunes 20 de abril. Los movimientos en la tabla reflejan principalmente los resultados obtenidos en la Concachampions y otras competencias regionales.

El mejor de Concacaf es mexicano

El más reciente listado de la Concacaf muestra que, a pesar del regreso de Toluca al liderato, la posición de los clubes mexicanos experimenta cambios notables. Solo tres equipos de la Liga MX figuran entre los primeros cinco puestos, y únicamente Toluca aparece en el Top 3, desplazando a cuadros emblemáticos como América y Cruz Azul.

La clasificación actual destaca que Toluca alcanza el primer lugar luego de haberse mantenido en la segunda posición durante varias semanas. Cruz Azul cae del liderato a la quinta plaza, perdiendo cuatro lugares, mientras que América desciende tres posiciones hasta situarse en el octavo puesto.

El actual campeón de la Liga MX se posiciona como el mejor de la Concacaf. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo quedaron las posiciones?

Toluca asciende nuevamente a la cima del ranking, posicionándose como el representante mexicano mejor ubicado. Cruz Azul protagoniza una de las mayores caídas en la parte superior: de ser líder pasa al quinto puesto. América, por su parte, queda eliminada en la Concachampions y ahora figura en el octavo lugar, luego de perder ante Nashville, que escala cinco posiciones tras ese resultado.

Tres clubes mexicanos mantienen su presencia entre los primeros cinco; no obstante, la pérdida de lugares de equipos con gran historia, junto con el avance de clubes como Nashville y LAFC, genera reacciones entre aficionados y analistas, quienes observan cómo los equipos estadounidenses avanzan rápidamente en la tabla.

América, tricampeón de la Liga MX y habitual protagonista, baja del quinto al octavo sitio debido a su reciente eliminación. Cruz Azul, que encabezó la lista el mes pasado, pasa ahora al quinto lugar. LAFC y Nashville, de la MLS, se benefician de su avance a semifinales: LAFC sube dos puestos para ser segundo, y Nashville escala cinco lugares al eliminar a América. Tigres sube dos posiciones y ocupa el cuarto puesto tras llegar a semifinales. Los siguientes diez lugares y sus movimientos son:

Toluca : primer lugar (sube desde el segundo)

: primer lugar (sube desde el segundo) LAFC: segundo lugar (sube dos posiciones)

Nashville: tercer lugar (sube cinco posiciones)

Tigres : cuarto lugar (sube dos posiciones)

: cuarto lugar (sube dos posiciones) Cruz Azul : quinto lugar (baja cuatro posiciones)

: quinto lugar (baja cuatro posiciones) Seattle Sounders: sexto lugar (baja tres posiciones)

Inter Miami: séptimo lugar (único que no cambia)

América : octavo lugar (baja tres posiciones)

: octavo lugar (baja tres posiciones) Vancouver Whitecaps: noveno lugar (sube del onceavo)

Chivas: décimo lugar (baja un puesto)

De todos los clubes del listado, Inter Miami es el único que mantiene su posición respecto al mes anterior, mientras Vancouver Whitecaps regresa al Top 10 al subir del onceavo al noveno lugar. Chivas completa el grupo tras perder su novena plaza.

Los universitarios son el segundo mejor equipo mexicano en el ránking. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Los equipos deben mejorar su desempeño

La publicación de este ranking establece un nuevo punto de referencia para los equipos de la región, ya que desde este martes 21 de abril comienzan a contabilizarse los resultados que definirán la tabla de mayo. Cada club buscará revertir descensos o consolidar su posición de acuerdo con su desempeño en los torneos nacionales e internacionales.

La variabilidad del ranking en abril deja claro que cualquier revés puede modificar sustancialmente la clasificación, lo que eleva la presión tanto para los equipos de la Liga MX como para los de la MLS. Directivos y aficionados se mantienen atentos a los cambios mensuales, ante la expectativa de que los equipos mexicanos puedan recuperar más lugares en la cima del fútbol regional.

La continua rotación de lugares en el ranking Concacaf es reflejo directo de la disputa actual entre clubes mexicanos y estadounidenses, una competencia que mantiene el interés de la afición y resalta la importancia de cada resultado en los torneos más importantes del área.