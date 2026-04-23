Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

Los agentes de seguridad incautaron 240 kilos del opioide (SSP Colima)

Empresas farmacéuticas y redes de intermediarios habrían abastecido al Cártel de Sinaloa con precursores químicos —utilizados para la producción de fentanilo—, en una estructura internacional revelada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que documenta una cadena de suministro ilícita con operaciones que se extienden desde Asia hasta México.

La investigación señala que empresas con sede en India habrían comercializado estos insumos bajo la etiqueta de “químicos seguros”, es decir, con descripciones alteradas en documentación comercial para ocultar que se trataba de precursores utilizados en la fabricación de fentanilo y metanfetamina.

Este etiquetado permitió el envío de estos químicos hacia México y Guatemala mediante intermediarios encargados de la logística, el transporte y la documentación de los cargamentos. Este esquema habría facilitado el ingreso de sustancias utilizadas en la fabricación de fentanilo y metanfetamina sin detonar alertas inmediatas en los sistemas de control comercial.

Importación y distribución

El Departamento del Tesoro detalla que los precursores son adquiridos en Asia y trasladados mediante rutas marítimas y aéreas hacia América Latina, donde ingresan a circuitos de distribución vinculados a redes criminales antes de ser enviados a México para su procesamiento. En ese punto, la cadena se fragmenta en distintos niveles operativos que incluyen importación, intermediación, producción y distribución final.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EEUU, la cadena inicia en Asia con la producción de precursores, continúa con su envío a México y Guatemala a través de intermediarios y culmina en laboratorios clandestinos en territorio nacional, donde se sintetizan drogas que luego son trasladadas a Estados Unidos. (Crédito: Departamento del Tesoro de EEUU)

En México, el informe identifica a empresas e intermediarios que habrían participado en la recepción y canalización de los insumos químicos. Entre ellas se encuentran Reyma Global Trading S.A. de C.V. y Aduaeasy S. de R.L. de C.V., señaladas por la importación de sustancias utilizadas en la producción de metanfetamina, que habrían servido como parte del flujo de entrada de precursores al país.

En una segunda fase operativa, el Departamento del Tesoro ubica a Karina Carrillo como intermediaria de precursores químicos en Sinaloa, vinculada a incautaciones de sustancias relacionadas con la producción de fentanilo. El informe la señala como esposa de Regulo Acosta, identificado como proveedor de fentanilo y cocaína, quien habría utilizado redes financieras en Estados Unidos para la recepción de pagos. Ambos aparecen relacionados con las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V., consideradas parte de la estructura corporativa vinculada a estas operaciones. Ambos fueron detenidos en marzo de 2026 en Sinaloa.

El reporte también incluye a Ramiro Félix Heras —identificado como un miembro de alto rango vinculado al Cártel de Sinaloa— y a Alejandro Reynoso —asociado a la facción de Los Chapitos (CJNG)— dentro del esquema operativo en México. Este último habría dirigido laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, donde se procesaban sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas.

Como punto final de la cadena, se menciona la farmacia Botánica 2000 —propiedad de Reynoso— ubicada también en Guadalajara, donde se habrían elaborado pastillas adulteradas con fentanilo destinadas al envío hacia Estados Unidos, lo que representa la última fase del proceso de producción y preparación para su distribución. Reynoso fue detenido en Madrid, España, en noviembre de 2025.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, todas las personas y entidades señaladas fueron designadas bajo órdenes ejecutivas relacionadas con la proliferación de drogas ilícitas, lo que implica el bloqueo de sus bienes e intereses dentro de la jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con personas o empresas de ese país.

El informe precisa que estas medidas forman parte de un esquema de sanciones financieras orientado a interrumpir las operaciones, las redes logísticas y los mecanismos de financiamiento vinculados a la producción y distribución de drogas sintéticas.