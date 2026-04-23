San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Fernando Tatis Jr, Manny Machado, Corbin Carroll y otros peloteros de gran calidad mostraran su talento este fin de semana en el Estadio Alfredo Harp Helú. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks disputarán una serie de dos juegos este fin de semana en el Estadio Alfredo Harp Helú como parte de la MLB Mexico City Series, los cuales se llevarán a cabo el 25 y 26 de abril.

El beisbol de Grandes Ligas volverá a la capital mexicana con un atractivo duelo entre dos equipos de la División Oeste de la Liga Nacional, donde habrá figuras del tamaño de Fernando Tatis Jr y presencia de peloteros mexicanos como Alek Thomas.

Actualidad de los Padres de San Diego

Marchan en segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional. (Ron Chenoy-Imagn Images)

Los Padres de San Diego han arrancado la temporada con paso firme y un récord de 16-8, lo que les ha permitido colocarse en segundo lugar dentro de la División Oeste de la Liga Nacional, solamente por detrás de los Dodgers, quienes se mantienen por encima en la clasificación.

A la ofensiva, Luis Campusano ha sido uno de los nombres más destacados del equipo, al sostener un promedio de bateo de .333 en este inicio de campaña.

En cuanto a la producción de carreras, Ramón Laureano lidera a los Padres con 15 impulsadas, aportando el poder necesario para mantener al club entre los contendientes de su división.

Con ese rendimiento, San Diego llega a la serie en México como el favorito para llevarse los encuentros pero no muy por encima, ya que Arizona está por delante de ellos en la división a solamente dos victorias.

Cómo llegan los Arizona Diamondbacks

Se encuentran en el tercer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Los Arizona Diamondbacks han iniciado la temporada con paso firme y récord de 14-10, lo que los mantiene en la pelea dentro de la División Oeste de la Liga Nacional, junto a Padres de San Diego y Dodgers.

En lo individual Ildemaro Vargas se ha convertido en una pieza clave por su alto promedio de bateo, que se mantiene en .364, mientras que Corbin Carroll lidera al equipo en carreras producidas con 17.

Por ahora, los Diamondbacks siguen a la caza de los líderes y buscan aprovechar su buen momento para no rezagarse en la pelea divisional.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

Los encuentros serán transmitidos a través de distintas señales en México. (William Liang-Imagn Images)

A continuación, te presentamos los horarios de los juegos de la MLB Mexico City Series para que no pierdas detalle del regreso de las grandes ligas a la capital mexicana:

Sábado 25 de abril

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: 16:00 horas

Para el primer juego de la serie, los pitchers abridores programados son:

San Diego Padres: Germán Márquez

Arizona Diamondbacks: Zac Gallen

Domingo 26 de abril

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: 14:00 horas

Para el primer juego de la serie, los lanzadores que abrirán el juego son:

San Diego Padres: Michael King

Arizona Diamondbacks: Ryne Nelson

La transmisión oficial del encuentro será a través de canales de TUDN, ViX y FOX.