Revelan que la unidad de la CIA que operó en Chihuahua es la misma que habría ubicado a “El Mencho” en Tapalpa

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal del estado, César Jáuregui, deberán comparecer ante el Senado de la República para esclarecer el caso. Foto: Infobae

El caso de los dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente automovilístico en Chihuahua ha comenzado a revelar las operaciones de Estados Unidos en el país, esto pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha negado su participación en el combate a los cárteles en territorio mexicano.

Información revelada por el periodista Luis Chaparro para Pie de Nota refiere que la unidad a la que pertenecían los agentes fallecidos fue la misma que logró ubicar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco, que culminó con su abatimiento el pasado 22 de febrero.

La unidad, llamada ADO por sus siglas en inglés y adscrita a una oficina operativa dentro del consulado de los Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León, habría sido la encargada de utilizar drones para ubicar la última residencia del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el periodista, la unidad hizo enlace con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para compartir información sobre la ubicación de “El Mencho”, quien se encontraba con varios hombres de confianza y una de sus parejas sentimentales.

Gobierno sí estuvo notificado de la cooperación en Tapalpa, afirmó la fuente del periodista

Vista aérea del Tapalpa Country Club, en la zona donde las fuerzas federales llevaron a cabo una operación militar para capturar al jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien murió mientras era transportado en helicóptero tras resultar herido durante la redada, en las afueras de la ciudad de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La fuente citada por Chaparro aseguró que en el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes sí se notificó al gobierno mexicano de la participación de la CIA: “En todo momento estuvimos en comunicación”, le dijo. Asimismo, afirmó que también tuvo conocimiento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Respecto a las operaciones realizadas en el municipio de Morelos, en Chihuahua, donde se localizó uno de los narcolaboratorios más grandes del país, se habría decidido no informar a las autoridades federales por falta de confianza, así como porque en Tapalpa la CIA no pudo estar presente.

“No fue autorizada la presencia de agentes en territorio para ir por El Mencho, aunque estuvo en comunicación con las mismas autoridades mexicanas”, afirmó Chaparro.

Agentes de la CIA solo los guiaron al narcolaboratorio, aseguró

En el accidente también falleció el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta. Foto: Fiscalía Chihuahua

Los datos obtenidos por el periodista refieren que en el operativo para desmantelar el narcolaboratorio en Chihuahua los agentes de la CIA no tenían pensado operar en territorio, ya que solo llevaron a las autoridades mexicanas al sitio en el que se ubicaba porque los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no lograban hallarlo.

Esta situación habría sido la causa de por qué no se le informó a las autoridades federales la colaboración de los agentes extranjeros; sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional establece que cualquier intercambio de información se debe notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Gobernadora de Chihuahua y fiscal estatal deberán comparecer en la Cámara Alta

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no fueron notificados de la presencia ni colaboración de la agencia estadounidense con el gobierno estatal, el Senado de la República llamó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, para que aclaren la presencia de los elementos de la CIA.

Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

Este jueves, la gobernadora también sostuvo una reunión con Omar García Harfuch en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hablar sobre la presencia de los agentes estadounidenses y aclarar las condiciones de la colaboración que mantienen con ellas.

Ante los hechos, la presidenta sostuvo que la faltas fueron cometidas por el gobierno de Chihuahua al no respetar las leyes mexicanas, y afirmó que no buscarán “generar un conflicto con EEUU”.