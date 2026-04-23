Pemex: Comisión Consultiva trazará plan de desarrollo energético a largo plazo en México

Comisión Consultiva del Petróleo busca que Pemex se convierta en una entidad energética. (Anayeli Tapia/Infobae)

El programa de desarrollo a largo plazo para la industria energética mexicana será el eje de trabajo de la recién formada Comisión Consultiva del Petróleo. La instalación de este organismo, celebrada el 16 de abril, responde a un acuerdo firmado por el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y busca dotar de rumbo a la política petrolera nacional.

Durante la primera sesión de trabajo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente honorario de la comisión, subrayó la relevancia de Pemex en la historia contemporánea del país. Señaló que la empresa representa el rescate de la soberanía nacional y constituye un pilar en la utilización de los recursos naturales y en la industrialización.

En ese encuentro, Cárdenas Solórzano afirmó que la ruta de Pemex debe transformarse: el objetivo es que la compañía deje de ser solo una petrolera para convertirse en una entidad energética, capaz de responder a los desafíos del cambio climático. Esta visión implica una transición estratégica que amplía el papel de Pemex en el contexto económico y ambiental.

Comisión Consultiva del Petróleo sesionará tres veces al año

La creación de la Comisión Consultiva responde a la necesidad de fortalecer el análisis y la reflexión técnica sobre el sector petrolero nacional. Este cuerpo, de carácter asesor, está conformado por figuras de prestigio de los sectores energético, académico y jurídico. El calendario de trabajo prevé al menos tres sesiones anuales, con la posibilidad de encuentros adicionales para profundizar en análisis y propuestas.

FOTO DE ARCHIVO. La plataforma "Ku Maloob Zaap" de Pemex, el monopolio petrolero estatal de México, se observa en la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción, en la Bahía de Campeche, el 19 de abril de 2013. (MÉXICO - Etiquetas: POLÍTICA, ENERGÍA, NEGOCIOS)

Entre los temas prioritarios que abordará la comisión se encuentran la modernización de las refinerías, la optimización del manejo del coque y la disminución de la quema de gas, con énfasis en las zonas marinas. Estas líneas de acción buscan mejorar la eficiencia, reducir el impacto ambiental y potenciar el aprovechamiento de los recursos.

El plan de desarrollo que elaborará la comisión tiene como objetivo definir el rumbo futuro de la industria petrolera y energética de México. La meta es consolidar una transición que refuerce la soberanía energética, impulse la industrialización nacional y permita enfrentar los efectos negativos asociados al cambio climático.

Gobierno de México y empresarios gasolineros acuerdan precios

El pasado 17 de abril, el Gobierno de México y representantes del sector gasolinero reafirmaron su colaboración con el objetivo de proteger la economía familiar frente a la volatilidad internacional de los combustibles.

A un año del arranque de la Estrategia Nacional para estabilizar el precio de la gasolina regular, las autoridades federales y empresarios del ramo destacaron que la coordinación constante ha permitido que la mayoría de las estaciones del país mantenga el litro por debajo de 24 pesos.

FOTO DE ARCHIVO. Una trabajadora sostiene una boquilla mientras llena el tanque de un automóvil en una gasolinera antes del anuncio de una subida en el precio del combustible, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Pekín, China. 22 de marzo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

El acuerdo entre las empresas del sector y el Gobierno Federal establece un tope temporal para el precio máximo del diésel en 28 pesos por litro en el punto de venta al público. Este mecanismo extraordinario también se sustenta en la adhesión voluntaria de las gasolineras, que pueden sumarse considerando sus propias condiciones operativas.