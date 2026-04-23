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“Yo sí le daba a Nodal”: Adela Micha tras reencontrarse con el esposo de Ángela Aguilar en la Feria de San Marcos

La periodista le dio un ramo de flores al artista durante el show en Aguascalientes

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(Captura YouTube: La Saga // IG: @nodal)
(Captura YouTube: La Saga // IG: @nodal)

La aparición de Adela Micha en el concierto de Christian Nodal el pasado 22 de abril en la Feria de San Marcos llamó la atención de seguidores y medios, especialmente luego de los rumores sobre una supuesta tensión entre ambos tras una polémica entrevista en 2025.

Durante el show, Micha y Nodal compartieron un momento cordial, disipando especulaciones sobre su relación y dejando claro que entre ellos todo está en buenos términos.

El encuentro de Adela Micha y Nodal en el palenque

Durante la presentación de Nodal en el Palenque de Aguascalientes, Adela Micha se hizo notar entre el público al entregar un ramo de flores al cantante.

El intercambio fue cálido y amistoso, con sonrisas y gestos de aprecio.

Un video de TikTok muestra al cantante Christian Nodal actuando en un escenario iluminado durante un concierto. Una mujer, identificada como Adela Micha, le entrega un ramo de rosas rojas. Se observa a una multitud de asistentes en el fondo. El contenido es una pieza de cobertura de un evento musical.

Lo que dijo Adela Micha sobre el encuentro

Adela Micha comentó en La Saga este 23 de abril:

“Me dio, le di, nos dimos... muchos besos que nos dimos. Todo bien, la pasamos muy bien”.

En su programa, la periodista se refirió con humor y franqueza al encuentro con Nodal. Asimismo, destacó que el esposo de Ángela le parecía atractivo.

“Yo sí le daba a Nodal, ¿eh? Es chacalón, tiene lo suyo Nodal. Canta espectacular. Y ese brillantito en el diente se le veía muy bonito en la sonrisa”.

Nodal contó su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó su matrimonio con Ángela Aguilar.
Nodal contó su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó su matrimonio con Ángela Aguilar. (Fotos: @adelamicha, @nodal, Instagram)

Micha también hizo énfasis en que la relación es cordial: “Solo para acallar todos los rumores y a los malos pensadores, todo bien, todo bien, la pasamos muy bien”.

Además, la periodista comentó entre risas sobre el ambiente del evento y la energía del público, restando importancia a cualquier especulación.

La relación entre Adela Micha y Christian Nodal

En 2025, Adela Micha realizó una entrevista a Nodal que generó controversia e incluso rumores sobre una posible demanda del cantante contra la periodista.

Aseguran que Christian Nodal quiere desaparecer entrevista con Adela Micha
Aseguran que Christian Nodal quiere desaparecer entrevista con Adela Micha. (Instagram)

Desde entonces, se desconocía si la relación entre ambos se había enfriado. La reciente interacción en la Feria de San Marcos, sin embargo, demuestra que los supuestos conflictos han quedado atrás y que ambos mantienen una relación amistosa y profesional.

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