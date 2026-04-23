Golpe a la red química del Cártel de Sinaloa: así cayeron los proveedores clave en tres países

Una operación conjunta entre Estados Unidos, India, Guatemala y México culminó con la detención de siete personas acusadas de facilitar precursores químicos al Cártel de Sinaloa

La reciente acción coordinada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló los nombres y las operaciones de individuos detenidos por su papel en la cadena de suministro de precursores para drogas sintéticas. Las detenciones involucran a ciudadanos de la India, Guatemala y México, quienes, según las autoridades, tejieron una red de distribución internacional dedicada a abastecer al Cártel de Sinaloa.

El comunicado oficial detalla que esta organización facilitó el tráfico de sustancias clave para la elaboración de fentanilo y metanfetamina, lo que representa una amenaza directa para la salud pública en Estados Unidos. Los arrestos y sanciones fueron el resultado de una investigación multinacional que permitió identificar cada eslabón, desde la producción química hasta la importación y distribución en América Latina.

India

Entre los detenidos se encuentran Satishkumar Hareshbhai Sutaria y Yuktakumari Ashishkumar Modi, ambos residentes en la India. Sutaria operaba como proveedor de químicos farmacéuticos utilizados en la fabricación ilícita de fentanilo, mientras que Modi se desempeñaba como su colaboradora en la venta y el envío de estos precursores.

Foto: Departamento del Tesoro

Ambos gestionaban las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals, que servían como fachada para comercializar sustancias como el N-Boc-4-Piperidone y otras variantes. Las autoridades indias arrestaron a Sutaria y Modi en marzo de 2025 por su implicación en estas actividades.

La red india utilizaba envíos internacionales disfrazados de “químicos seguros” para eludir controles aduaneros. Esta estrategia permitió que toneladas de precursores llegaran a laboratorios clandestinos de México y Guatemala, según la investigación oficial.

Guatemala

El comunicado identificó a Jaime Augusto Barrientos Camaz como el principal intermediario en Guatemala. Barrientos adquiría los precursores directamente de las empresas indias y gestionaba su ingreso al país a través de la firma J and C Import.

Durante un periodo de dos meses, Barrientos recibió un total de 116 kilogramos de N-Boc-4-Piperidone, lo que lo posiciona como pieza clave en la logística de la red. Además, la empresa Central Logistica de Servicios fue señalada por su participación en el traslado tanto de precursores como de fentanilo ya procesado.

Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Las autoridades estadounidenses y guatemaltecas consideran que la estructura liderada por Barrientos facilitó el acceso del Cártel de Sinaloa a insumos críticos para la producción de drogas sintéticas en la región.

México

En México, las detenciones incluyeron a Karina Guadalupe Carrillo Torres y Regulo Acosta Hernández, arrestados en Sinaloa en marzo de 2026. Carrillo, vinculada familiarmente con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, actuaba como intermediaria en la compra y distribución de precursores.

Acosta Hernández, además de participar en la obtención de fentanilo, coordinaba el tráfico de cocaína y utilizaba mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos. Ambos eran propietarios de las compañías Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V., empleadas para ocultar sus actividades ilícitas.

La investigación señala que Carrillo estuvo involucrada en múltiples decomisos de 1-Boc-4-Hidroxipiperidina, con un volumen total superior a 50 kilogramos. Este dato la sitúa como una de las principales abastecedoras de precursores para laboratorios clandestinos en el norte de México.

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Otros implicados de origen mexicano

La mexicana María Viridiana Rugerio Arriaga fue identificada como intermediaria en la negociación y venta de químicos provenientes de la India. Rugerio utilizaba su empresa Química Soluciones y Logística Internal Bajío, S.A. de C.V., radicada en León, Guanajuato, para facilitar la entrega de insumos a fabricantes de fentanilo y metanfetamina.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Rugerio un rol fundamental en el abastecimiento a laboratorios mexicanos, al conectar productores locales con proveedores asiáticos de compuestos químicos prohibidos.

Por otra parte, José de Jesús Ramírez Torres, con residencia en Jalisco, gestionaba la importación de precursores para metanfetamina a través de una red empresarial binacional. Entre las compañías utilizadas por Ramírez se encuentran Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V., Enlace Forwarding México, Cargo Global 3PS y la firma estadounidense E-Ram Group LLC.

Estos negocios servían para introducir grandes cantidades de sustancias químicas necesarias para la elaboración de drogas sintéticas en territorio mexicano, según lo determinado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Operación y el impacto de las detenciones

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las detenciones y sanciones contra estos individuos y sus empresas forman parte de una ofensiva para desarticular la cadena de suministro del fentanilo. La operación conjunta entre Estados Unidos, India, Guatemala y México permitió identificar y detener a los principales actores responsables de canalizar los productos químicos a laboratorios ilegales.

El comunicado remarca que la acción busca frenar el flujo de precursores desde Asia hacia América Latina, cortando uno de los principales canales que sostiene la producción y el tráfico de opioides sintéticos. Los detenidos enfrentan cargos por su participación directa en la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción.

Cada uno de los arrestados fue señalado por facilitar la llegada de sustancias clave que, tras su procesamiento en laboratorios clandestinos, terminan en las calles de ciudades estadounidenses. El desmantelamiento de esta red representa un golpe significativo a la infraestructura del Cártel de Sinaloa dedicada al tráfico de fentanilo y metanfetamina.

La investigación continuará para identificar a otros posibles involucrados y asegurar que los canales de suministro de precursores químicos permanezcan bloqueados. Las autoridades estadounidenses reiteraron su compromiso de emplear todas las herramientas legales disponibles para combatir la amenaza que representa el tráfico de drogas sintéticas y proteger a la población de sus consecuencias.