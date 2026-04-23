Victoria Ruffo y Maribel Guardia callan rumores y exhiben su polémica amistad: “Siempre está en las malas conmigo”

Victoria Ruffo y Maribel Guardia desmienten rumores de rivalidad y muestran una amistad consolidada durante años. - (RS)

La relación entre Victoria Ruffo y Maribel Guardia volvió a colocarse en el centro de atención tras sus recientes declaraciones ante medios y en el podcast Mixologando, conducido por José Eduardo Derbez. Lejos de confirmar una supuesta rivalidad, ambas dejaron ver una conexión construida durante años.

En un tono relajado, las actrices compartieron anécdotas, bromas y momentos personales que evidencian una dinámica basada en la confianza. Aunque reconocieron que han existido comentarios incómodos, insistieron en que nunca han puesto en riesgo su vínculo.

El encuentro no solo sirvió para responder rumores, también mostró una faceta más cercana de ambas figuras, quienes coincidieron en que el humor ha sido clave para mantener su relación intacta pese al paso del tiempo.

Entre bromas, indirectas y una amistad que resiste todo

En el pódcast Mixologando, ambas actrices compartieron anécdotas personales y bromas que evidencian su confianza mutua. - (Foto: Captura de pantalla)

Durante la conversación, Maribel Guardia fue clara al describir el papel de Ruffo en su vida: “Victoria siempre está en las malas conmigo, una extraordinaria amiga”. La frase marcó el tono de una charla donde predominó la complicidad.

Ambas recordaron comentarios del pasado que pudieron parecer duros, como cuando Guardia le dijo a Ruffo que su éxito se debía a su capacidad para llorar en pantalla. Sin embargo, coincidieron en que estos intercambios siempre se dieron en un contexto de confianza.

Ruffo también aportó su propio estilo directo, evocando momentos en los que cuestionó aspectos de la carrera de su amiga. Lejos de generar conflicto, estas diferencias se transformaron en anécdotas que hoy refuerzan su cercanía.

Anécdotas, pérdidas y lazos familiares que las unen

El humor ha sido clave para mantener la relación cercana entre Victoria Ruffo y Maribel Guardia, a pesar del tiempo y la fama. - (Foto: Instagram)

Uno de los momentos más emotivos surgió cuando Maribel Guardia habló sobre su entorno familiar y la memoria de su hijo, Julián Figueroa. En ese contexto, destacó la cercanía que Ruffo ha tenido con su familia a lo largo de los años.

También surgieron recuerdos más ligeros, como la broma de la cucaracha en escena. “Le voy a poner una cucaracha a ver si de veras se encuera”, contó Ruffo entre risas, reviviendo una historia que refleja la confianza entre ambas.

Además, mencionaron la relación entre sus hijos, incluyendo la cercanía con José Eduardo Derbez, lo que refuerza un vínculo que va más allá del ámbito profesional.

Más allá de los rumores: una relación que no se rompe

Victoria Ruffo y Maribel Guardia aseguran que la comunicación constante, incluso a distancia, fortalece su relación frente a rumores y polémicas. - (Foto: Instagram)

Las declaraciones dejaron claro que, pese a versiones externas, la relación entre ambas nunca ha estado en riesgo real. La comunicación constante, incluso a distancia, ha sido un elemento clave para mantener el contacto.

“Siempre nos escribimos, estamos al tanto”, explicó Guardia, destacando que la frecuencia no define la solidez del vínculo. Este detalle desmonta la idea de una supuesta distancia entre ellas.

Al final, lo que quedó expuesto fue una relación que combina sinceridad, humor y apoyo mutuo. En medio del espectáculo y la polémica, Ruffo y Guardia optaron por mostrarse sin filtros y cerrar filas frente a los rumores.