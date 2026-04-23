México

Carreras deportivas falsas: así operan los fraudes detectados por la Policía Cibernética en la CDMX

Las autoridades recomiendan verificar la legitimidad de los eventos antes de realizar cualquier pago o compartir información

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El maratón de la Ciudad de México atrajo a miles de corredores.
El maratón de la Ciudad de México atrajo a miles de corredores. (Crédito: Cuartoscuro)

¿Te gusta participar en carreras deportivas y buscas inscribirte en línea? Ten precaución, ya que podrías ser víctima de una estafa digital, según una advertencia reciente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

A través de la Unidad de Policía Cibernética, la dependencia alertó sobre el aumento de fraudes relacionados con carreras deportivas falsas. Los delincuentes crean eventos deportivos ficticios, simulando ser los organizadores de competencias populares o exclusivas, para engañar a personas aficionadas al deporte.

Las víctimas suelen notar el engaño cuando, tras pagar la supuesta inscripción, los organizadores desaparecen y todo indicio del evento se desvanece. Además de perder el dinero, quienes caen en esta trampa se arriesgan a que su información personal sea utilizada en otros delitos, como el robo de identidad o extorsiones.

A continuación te decimos cómo funcionan este tipo de prácticas y cómo puedes evitarlo.

El corazón de la capital mexicana se convirtió en la pista más grande del mundo.
El corazón de la capital mexicana se convirtió en la pista más grande del mundo. (Sectur)

Cómo operan los estafadores de carreras deportivas ficticias

Los fraudes se difunden principalmente a través de redes sociales, donde los delincuentes emplean recursos visuales y nombres reconocidos, incluso páginas web con apariencia profesional, a fin de generar confianza y convencer a los interesados de que el evento es legítimo.

Cuando una persona muestra interés, los estafadores solicitan depósitos o transferencias con el argumento de cubrir “pagos de inscripción”. En ocasiones, también piden documentos personales bajo la excusa de “confirmar la inscripción”, llegando a solicitar identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó que, tras obtener el pago y la información, los supuestos organizadores dejan de responder y bloquean cualquier intento de comunicación. Las víctimas solo descubren el fraude cuando intentan obtener más detalles o al acercarse la fecha del evento que nunca existió.

Recomendaciones para evitar fraudes

La Unidad de Policía Cibernética enfatizó que la prevención y la verificación son las mejores herramientas para evitar caer en este tipo de estafas. Entre las recomendaciones destacadas, la dependencia sugiere:

Verificar siempre que la carrera exista en canales oficiales antes de realizar cualquier pago. Resulta esencial desconfiar de ofertas enviadas por medios informales, como redes sociales, correos electrónicos no oficiales o mensajes instantáneos.

Autoridades aseguran saldo blanco en el Maratón CDMX 2025 (X/ @MaratonCDMX)
Autoridades aseguran saldo blanco en el Maratón CDMX 2025 (X/ @MaratonCDMX)

No se deben realizar depósitos ni transferencias a cuentas desconocidas. Es fundamental confirmar los datos de contacto y los sitios web oficiales del evento. Nunca compartas información personal ni documentos sin confirmar la legitimidad de la organización.

La dependencia aconseja conservar todos los mensajes, comprobantes y evidencia de contacto con los posibles estafadores. Bloquear y reportar perfiles o números sospechosos puede frenar la propagación de estos fraudes. Además, la denuncia ante las autoridades es clave para iniciar investigaciones y proteger a otros posibles afectados.

No te dejes presionar por mensajes que generen urgencia o prometan beneficios inmediatos. Consultar reseñas y experiencias de otros participantes, así como verificar con autoridades deportivas locales o federaciones, son pasos básicos para confirmar la validez de cualquier evento.

La Policía Cibernética también recomienda utilizar métodos de pago seguros que permitan rastreo y protección, evitar transferencias directas a desconocidos y mantener actualizado el software y los antivirus en todos los dispositivos.

maraton cdmx 2026 -México- 7 febrero
Ambas carreras se realizarán este año nuevamente (Gemini)

Qué hacer en caso de haber sido víctima o identificar una estafa

Si has sido víctima de un fraude de este tipo o identificas una posible estafa relacionada con carreras deportivas, puedes comunicarte con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Para mantenerse informado sobre ciberseguridad, las autoridades sugieren seguir las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

La colaboración ciudadana, la denuncia oportuna y la difusión de estas alertas son esenciales para combatir estas prácticas ilícitas en el entorno digital. La verificación constante y el escepticismo ante ofertas demasiado atractivas pueden marcar la diferencia para no ser una víctima más de estos esquemas fraudulentos.

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